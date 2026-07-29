"To byłby totalny armagedon". Wicemistrz Polski może sprawić wielką sensację

Piotr Jawor: Jakie nastroje panują w Turcji po pierwszym spotkaniu?

Filip Cieśliński: - Czuć zawód. Turcy podkreślają, że wynik powinien być wyższy. Wspominali o wielu sytuacjach bramkowych, dwóch strzałach w poprzeczkę, chwalono też bramkarza Górnika. Narzekano z kolei na skuteczność, ale to nie nowość, bo Fenerbahce nie ma klasycznej "dziewiątki". I w Zabrzu to się nie zmieni, bo na mecz nie przyjechał Sidiki Cherif, a także kontuzjowany Vedat Muriqi, więc pewnie w ataku znów wystąpi Talisca, który jest bardziej "dziesiątką".

A jakie są przewidywania na rewanż?

- Trzeba przyznać, że o meczu w Zabrzu Turcy jakoś przesadnie się nie rozpisują. Przewija się jednak myśl, że Fenerbahce na porażkę absolutnie nie może sobie pozwolić, ale czuliby się bezpieczniej, gdyby w Turcji wygrali wyżej.

Zresztą trener Ismail Kartal zapowiedział, że nie zamierzają bronić wyniku, tylko chcą wygrać z Górnikiem. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej częściej jednak wspominał o swoim rzekomym konflikcie z Marco Asensio, a także o wprowadzaniu nowych graczy. Z kolei w mediach w kontekście Fenerbahce więcej pisze się się o spełnianiu wymogów związanych z liczbą obcokrajowców oraz ich aktywności na rynku transferowym. Ostatnio plotkowano np. o ściągnięciu Rafaela Leao z AC Milan.

Aż taka pewność bije od Fenerbahce?

- O awans są raczej spokojni, choć podkreśla się, że nie mogą pozwolić Górnikowi na zdobycie bramki. Fenerbahce jest miesiąc przed wznowieniem ligi, więc jest to zupełnie inny etap przygotowań niż kluby Ekstraklasy. Takie trudności w pierwszych fazach eliminacji do europejskich pucharów tureckim drużynom dość często się zdarzają, ale na pewno nie ma u nich żadnej paniki. W mediach daje się wyczuć, jakby Fenerbahce do Zabrza przyjechało jak po swoje.

I tak będzie?

- Przypuszczam, że na pewno będą próbowali to pokazać na boisku, bo różnica budżetów jest gigantyczna. Fenerbahce w tym sezonie ma awansować do Ligi Mistrzów i budżet planowany jest właśnie pod tym kątem. Jeśli im się to nie uda, to będą mieli wielki problem. A jeśli odpadliby już na tym etapie, to byłby to jakiś totalny armagedon. Priorytetem jest wreszcie wygranie ligi tureckiej, ale nie wyobrażam sobie, żeby już teraz pożegnali się z LM. Gdyby tak się stało, w klubie byłoby bardzo gorąco.

Fenerbahce w tym sezonie ma awansować do Ligi Mistrzów i budżet planowany jest właśnie pod tym kątem. Jeśli im się to nie uda, to będą mieli wielki problem

Środowe spotkanie ma dodatkowy podtekst, bo w polskich mediach sporo pisało się o kibicach Górnika, którzy mieli zostać pobici w tureckim areszcie.

- Nie natrafiłem, by tureckie media coś o tym pisały. Poza tym, że były burdy, i że kibice z Polski próbowali wnieść race, więc musiała interweniować policja. Często za to pojawiał się w mediach społecznościowych filmik z awantur na sektorze Górnika.Teraz za to jeden z dziennikarzy tureckich przyjechał do Polski i w jednym z nagrań opowiadał, że na każdym kroku jest przestrzegany przed fanatycznymi kibicami.

Rozmawiał Piotr Jawor

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News

Lukas Podolski w barwach Górnika Zabrze Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Kibice Górnika Zabrze Grzegorz Wajda East News





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