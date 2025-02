W kwietniu 2021 roku Komitet Wykonawczy UEFA zaakceptował nowy format Ligi Mistrzów, który oglądamy od tego sezonu. Usunięto fazę grupową, zastępując ją ligową, a ta pucharowa została poszerzona o play-offy (nieoficjalnie nazywane 1/16 finału). W Champions League bierze udział 36 zespołów, a nie 32 jak wcześniej. Nie była to jedyna zmiana wprowadzona cztery lata temu - w czerwcu 2021 r. federacja poinformowała, że od kampanii 2021/22 usuwa znaczenie liczby goli na wyjeździe przy remisach w dwumeczu.

Od tamtej pory nie było żadnej ingerencji w system LM, ale za jakiś czas może się to zmienić. Jak donosi "The Guardian", UEFA zaczyna "poważnie rozważać". czy nie usunąć dogrywek w meczach fazy pucharowej. Po 90 minutach rewanżowego spotkania sędziowie zarządzaliby od razu konkurs rzutów karnych.

Jak czytamy, jeśli zmiana byłaby prowadzona w życie, to bardzo wątpliwe, by nastąpiło to w obecnym cyklu praw telewizyjnych (2024-2027).