Ten rekord Ronaldo miał przetrwać dekady. Nie do wiary, kto może go pobić

Tymczasem niezwykłe osiągnięcie Ronaldo okazuje się zagrożone i to przez zaskakującego rywala. Do jego rekordu zbliża się bowiem... 41-letni golkiper Villarreal, Pepe Reina .

Rekord Cristiano Ronaldo zagrożony. Weteran zdoła przegonić Portugalczyka?

Były gwiazdor Liverpoolu i reprezentant Hiszpanii karierę zaczynał w 1999 roku w Barcelonie. Doświadczony bramkarz, najbardziej kojarzony z The Reds, miał okazję reprezentować barwy takich klubów jak Napoli, Bayern Monachium, AC Milan, Aston Villa czy Lazio. W 2022 roku wrócił do składu "Żółtej Łódzi Podwodnej" i choć w La Liga pozostaje tylko rezerwowym (zagrał jedynie w czterech spotkaniach), w europejskich rozgrywkach cały czas jest numerem jeden. Jak dotąd w tym sezonie wystąpił we wszystkich siedmiu meczach Villarreal w Lidze Europy, a jak dobrze pójdzie, w przyszły czwartek kolejny raz zobaczymy go między słupkami