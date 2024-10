Tego Piotr Zieliński nie mógł się spodziewać. Ostre słowa o Polaku

Inter Mediolan rozbił we wtorkowym meczu 2. kolejki fazy ligowej Champions League Crvenę Zvezdę 4:0. Piotr Zieliński po raz drugi w nowym klubie wybiegł na boisko od początku meczu - wcześniej zdarzyło się to w tych samych rozgrywkach przeciwko Manchesterowi City. Polski pomocnik zebrał niejednoznaczne noty. Niektóre z włoskich redakcji oceniły go całkiem dobrze, ale calcioweb.eu było trochę ostrzejsze.