Takich losów Szczęsnego się nie spodziewano. FC Barcelona da mu wielką szansę, przełom

FC Barcelona po udanych pierwszych dniach stycznia, dość szybko została "sprowadzona na ziemię". Co prawda w gablocie pojawił się Superpuchar Hiszpanii, ale dla fanów z Katalonii prawdziwym zmartwieniem stały się ligowe rozgrywki. Ich drużyna ponownie nie potrafiła zainkasować trzech punktów, a tym razem na przeszkodzie do zwycięstwa stanęło Getafe i perspektywa zdobycia mistrzowskiego tytułu coraz bardziej się oddala.

Odskocznią od ligowego marazmu były dotychczas także zmagania w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach Barcelona radzi sobie bardzo dobrze i jest na dobrej drodze, aby zagwarantować sobie miejsce w czołowej ósemce. A to z kolei da bezpośredni awans do 1/8 finału. Krok w tym kierunku Duma Katalonii może wykonać już we wtorkowy wieczór. Jeśli podopiecznym Hansiego Flicka uda się wygrać w Lizbonie z Benficą, w zasadzie nic nie odbierze im miejsca w top osiem.