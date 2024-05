Taka kara może spotkać Szymona Marciniaka. Złe wieści przed Euro

Ostatnie dwanaście godzin Szymona Marciniaka nie należało do jego najszczęśliwszych. Choć spotkanie między Bayernem Monachium a Realem Madryt sędziował w większości bezbłędnie, to jedna kontrowersyjna decyzja może zaważyć na całej jego karierze. Czy zostanie ukarany?

Ekspertka jasno o sytuacji Szymona Marciniaka. "Dwa błędy sędziowskie"

Christina Unkel to była sędzia piłkarska i ekspertka telewizji CBS. Jak wyjaśniła, doszło do dwóch błędów sędziowskich, które nie powinny w tej sytuacji nastąpić. Chodziło przede wszystkim o to, że Marciniak odgwizdał spalonego jeszcze w trakcie trwania akcji, zamiast zaczekać na jej koniec i skorzystać później z podpowiedzi liniowego. Dzięki temu akcję można by było przeanalizować w ramach VAR. Reklama

W tym wypadku nie chodzi o to, czy spalony był, czy też nie, ale o trzymanie się wytycznych, które znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia sędziowskiego błędu. Unkel wyjaśniła, że błąd był podwójny - pierwszym było podniesienie przez sędziego liniowego chorągiewki, gdy akcja nie została jeszcze zakończona. Drugim błędem jest za to przedwczesna reakcja arbitra głównego, który mógł poczekać ze swoją decyzją.

Ekspertka o karze dla Marciniaka

Unkel podkreśliła, że to, co się wydarzyło jest tym bardziej problematyczne, że ekipa Szymona Marciniaka uważana jest za najlepszą w Europie, co miała pokazać sędziowaniem ubiegłorocznego finału Ligi Mistrzów i finału Mistrzostw Świata. W takim wypadku spadek z konia może być o wiele dotkliwszy.

Była sędzia poinformowała, że zapewne Marciniak i jego współpracownicy nie będą już tak chętnie wybierani do prowadzenia międzynarodowych spotkań o dużym znaczeniu. To bardzo zła wiadomość przed Euro 2024. Może się okazać, że przewidywany dla Polaka mecz otwarcia Niemcy - Szkocja przypadnie innej ekipie i Polacy nie będą mieli szansy na dostanie co smaczniejszych kąsków z europejskiego turnieju. Reklama

