Zasłyszane przez nas przy Woronicza opinie o tym, że Dariusz Szpakowski stęsknił się i to bardzo komentowania piłki nożnej wczoraj znalazły poparcie w faktach. Jedyne przejęzyczenie, jakie zdarzyło mu się w emocjach meczowych, to skrzyżowanie nazwisk Kimpembe z Mbappe, z czego wyszło mu Kimbappe. Widocznie w głowie pana Darka zrodził się piłkarz doskonały, mający wszelkie zalety defensywne, jak i ofensywne.

Przede wszystkim jednak z klasą, pełną paletą czystej polszczyzny, bez kalek językowych rodem z piłkarskiej szatni Szpakowski relacjonował to, co się dzieje na boisku. Z wprawą godną frankofona wymawiał pełną nazwę Paris Saint Germain ("Pari San Żermę"), co było miłą odmianą wobec PSG (wymawianego jako: "peesgie") Sebastiana Mili.

Reklama

Kibic Marek na Twitterze pochwalił red. Szpakowskiego:

"Tak zupełnie poważnie, słuchając na co dzień analitycznych komentarzy, miło od czasu do czasu posłuchać, co po prostu dzieje się na boisku. Trochę nostalgicznie."

TVP Sport ogłosiła, że to nie koniec z komentatorskimi podbojami red. Szpakowskiego. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich dziennikarzy w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów uda się do Monachium, na mecz Bayernu z Barceloną, która ma jeszcze cień szans na awans. "Dumie Katalonii" może nie wystarczyć nawet remis, jeśli Benfica pokona u siebie Dynamo Kijów. Robert Lewandowski będzie chciał jeszcze bardziej wyśrubować swój strzelecki rekord.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Hubert Hurkacz 52% Patryk Dobek 48%

głosów: 861

Red. Szpakowski skomentuje ten mecz w parze z Robertem Podolińskim.

Kiedy mecz Bayern - Barcelona? Gdzie transmisja?

Mecz 6 kolejki Ligi Mistrzów Bayern Monachium - FC Barcelona zostanie rozegrany już w środę 8 grudnia, o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

MiKi