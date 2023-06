Szymon Marciniak może spaść ze szczytu. UEFA ma podjąć decyzję

Wtedy jeszcze nie wiedział, że po jego występie ruszy lawina, która może go zmieść. Nie sądził zapewne też, że od razu zostanie przypięta do niego łatka rasisty i antysemity.

Wszyscy bowiem pamiętają, co głosił lider skrajnej prawicy w Polsce: "Jesteśmy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej" .

Oczywiście Marciniak opowiadał głównie o piłce nożnej i swojej karierze, ale jednak stowarzyszeniu "Nigdy Więcej" nie spodobało się to i doniosło ono do UEFA. Ta wezwała naszego arbitra do złożenia wyjaśnień i jeszcze w piątek ma podjąć decyzję dotyczącą jego przyszłości.