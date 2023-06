Tak świętował gwiazdor Manchesteru City. Całkowicie stracił kontrolę

Angielski skrzydłowy jest bohaterem wielu materiałów wideo, na których w stanie wyraźnego upojenia robi przed kamerą dziwne miny, śpiewa piosenki na cześć swoich kolegów z zespołu czy oblewa się alkoholem . Wiele wskazuje na to, że gwiazdor może mieć luki w pamięci, jeśli chodzi o mistrzowską fetę.

Jack Grealish w swoim żywiole. Tak świętuje zdobycie potrójnej korony przez Manchester City

Jack Grealish przychodził do Manchesteru City z "łatką" piłkarza kosztującego 100 milionów funtów. Anglik nie ukrywał, że było to dla niego duże brzemię, a pierwszy sezon w jego wykonaniu, delikatnie mówiąc, nie należał do udanych.