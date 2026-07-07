Tak Polak walczy o Ligę Mistrzów. Świetny start, to siódmy raz w karierze

Patrząc na kilka ostatnich miesięcy w wykonaniu Tymoteusza Puchacza, śmiało można stwierdzić, że decyzja o przenosinach do Azerbejdżanu była jedną z lepszych w jego dotychczasowej karierze. Defensor z dala od ojczyzny udowadnia, iż wciąż może grać na solidnym poziomie. Poprzednią kampanię zakończył z mistrzostwem oraz krajowym pucharem. W nagrodę Sabah FK występuje w eliminacjach Champions League.

Te ruszyły we wtorkowe popołudnie, pomimo obecnie trwającego mundialu. I zaczęły się dla naszego rodaka w sposób wymarzony. Pierwsza połowa co prawda nie ułożyła się po myśli gospodarzy z Azerbejdżanu, gdyż na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Piętnaście minut przerwy najwyraźniej pobudziło jednak podopiecznych Valdasa Dambrauskasa. Ci w końcu przełamali impas i są półtorej godziny gry od wywalczenia przepustki do drugiej rundy eliminacji.

Puchacz z asystą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jego drużyna bliżej awansu do kolejnej rundy

Przy pierwszym trafieniu swój moment chwały miał właśnie Tymoteusz Puchacz. Polak popisał się świetnym dośrodkowaniem z rzutu rożnego. Najwyżej wyskoczył Veljko Simic, który otworzył wynik potyczki. "Sabah Baku długo bił głową w mur, ale aktualnie w końcu prowadzi 1-0" - komentował na platformie X śledzący spotkanie Adam Zmudziński. Pozytywnie nakręceni miejscowi podwyższyli jeszcze przewagę, dzięki czemu do rewanżu przystąpią z dwubramkową zaliczką.

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Dzięki wtorkowemu błyskowi 27-latek ma już łącznie siedem asyst w europejskich pucharach. I kto wie czy liczba ta nie ulegnie zmianie. Sabah FK ma spore ambicje nie tylko w zmaganiach krajowych. Na razie piłkarze muszą jednak zachować koncentrację podczas nadchodzącego starcia w Walii. Jeżeli staną na wysokości zadania, to w kolejnej fazie zmierzą się z Kuopion Palloseura lub Vardarem Skopje.

Statystyki meczu Sabah 2 - 0 The New Saints Posiadanie piłki 0% 0% Strzały 0 0 Strzały celne 0 0 Strzały niecelne 0 0 Strzały zablokowane 0 0 Ataki 0 0

Tymoteusz Puchacz Wojciech Olkusnik East News

Tymoteusz Puchacz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Tymoteusz Puchacz, Robert Lewandowski Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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