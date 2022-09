Tak padł pierwszy gol w tej edycji Ligi Mistrzów. Coś niesamowitego!

Oprac.: Katarzyna Pociecha Liga Mistrzów

Na inaugurację fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzyły się drużyny Dinama Zagrzeb i Chelsea Londyn. Co prawda to Anglicy byli faworytami starcia, lecz trzy punkty zostały w stolicy Chorwacji. Do siatki trafił Mislav Orsić. Jak padł gol?

Zdjęcie Tak padł gol w meczu Dinamo Zagrzeb - Chelsea Londyn w Lidze Mistrzów / Polsat Sport