Tak kibice przywitali Szczęsnego na Camp Nou. Jego żona musiała zareagować

Pechowo dla Joana Garcii zakończył się środowy mecz Ligi Mistrzów z Newcastle. W 82. minucie spotkania golkiper musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, a jego miejsce w bramce FC Barcelona zajął Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz został ciepło powitany na Camp Nou przez fanów "Blaugrany", co poruszyło jego małżonkę. Marina Łuczenko-Szczęsna zamieściła w sieci wymowne nagranie.

Powrót Wojciecha Szczęsnego ze sportowej emerytury był jednym z głośniejszych tematów ostatnich lat w świecie futbolu. Doświadczony bramkarz zdecydował się ponownie założyć rękawice, by zasilić szeregi FC Barcelona po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Transfer ten wywołał spore poruszenie wśród kibiców, którzy liczyli, że Polak wniesie do zespołu nie tylko jakość, ale i ogromne doświadczenie. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej wymagająca - choć przez pewien czas Polak regularnie pojawiał się w wyjściowej jedenastce "Blaugrany", w ostatnim czasie najczęściej oglądał mecze z ławki rezerwowych, cierpliwie czekając na swoją szansę.

Taka okazja pojawiła się niespodziewanie podczas spotkania z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć rywal nie należał do ścisłej europejskiej czołówki, mecz dostarczył wielu emocji. Kluczowy moment nastąpił w 82. minucie, gdy podstawowy bramkarz Barcelony, Joan Garcia, doznał poważnej kontuzji i nie był w stanie kontynuować gry. Sytuacja wymusiła zmianę między słupkami.

Wówczas na boisku pojawił się Szczęsny, który został niezwykle ciepło powitany przez kibiców zgromadzonych na Camp Nou. Owacja, jaką otrzymał, była wyraźnym sygnałem wsparcia. Zachowanie kibiców Barcelony poruszyło także żonę bramkarza, Marina Łuczenko-Szczęsna. Artystka udostępniła w mediach społecznościowych wymowny filmik, na którym widać reakcję trybun.

Tymczasem już po meczu pojawiły się pierwsze informacje na temat stanu zdrowia Joana Garcii. Według informacji podanych przez Barca Universal, 24-letni golkiper miał naderwać łydkę w lewej nodze. Jeśli diagnoza ta się potwierdzi, będzie to oznaczać, że jego przerwa w grze wynosiła będzie około 2-3 tygodnie. Tę samą wersję przekazali również Javi Miguel i Ricard Torquemada.

