"Królewscy" przed rokiem w półfinale - po remisie (1-1) na własnym stadionie - w Manchesterze przegrali aż 0-4 i byli tłem dla gospodarzy. W środę wyglądało to dużo lepiej. Już w 12. minucie po akcji Brazylijczyków - podawał Vinicius junior , a piłkę do siatki skierował - choć na "raty" - Rodrygo , goście objęli prowadzenie.

Liga Mistrzów. Karne zdecydowały o awansie Realu Madryt

"Dochodziliśmy do pola karnego i oddawaliśmy mnóstwo strzałów, ale ostatecznie nie udało nam się osiągnąć naszego celi. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale to rywal gra dalej, a my nie" - tłumaczył Guardiola.