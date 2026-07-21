Tak duńscy kibice chcieli potraktować piłkarzy Lecha. Sceny pod hotelem, jedna wielka pomyłka

Lech Poznań kilka dni temu sięgnął po Superpuchar Polski ogrywając Górnika Zabrze 3:1. Teraz zaś przed ekipą z Wielkopolski kolejne istotne wyzwanie - 21 lipca rozpocznie ona bowiem swoją walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Los chciał, że w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Champions League "Kolejorz" będzie musiał zmierzyć się z Aarhus GF. Podopieczni Nielsa Frederiksena ruszyli więc do Danii, notabene ojczyzny szkoleniowca. Tam zaś miała czekać na nich przykra niespodzianka.

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Nieudana dywersja kibiców Aarhus. Pomylili hotele

Kibice "Białych" chcieli nieco uprzykrzyć życie ekipie Lecha i w nocy z poniedziałku na wtorek odpalili fajerwerki pod hotelem w którym mieli rzekomo nocować mistrzowie Polski - nagranie z tego zdarzenia prędko zaczęło krążyć po sieci:

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Szkopuł w tym, że fani AGF... pomylili hotele, co potwierdził na portalu X Maciej Sypuła z działu marketingu zespołu z Bułgarskiej. Tym samym cała akcja jedynie utrudniła wypoczynek przypadkowym osobom.

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Mecz Aarhus - Lech odbędzie się we wtorkowy wieczór

Mecz Aarhus - Lech odbędzie się 21 lipca o godz. 19.00 - zapraszamy do śledzenia transmisji tekstowej live z tego spotka w Interii Sport. Link do niej znajduje się w tym miejscu.

Rewanż w Polsce dojdzie do skutku tymczasem 29 lipca, również o 19.00. W międzyczasie "Kolejorz" rozpocznie sezon w PKO BP Ekstraklasie i 25 lipca o godz. 20.15 spróbuje swych sił przeciwko Cracovii.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL





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