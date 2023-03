Bayern Monachium awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pokonując w dwumeczu Paris Saint-Germain 3-0 ( 1-0 w pierwszym meczu, 2-0 w rewanżu). Drużyna Lionela Messiego i Kyliana Mbappe odpadła z Champions League z silnym rywalem, ale na bardzo wczesnym etapie rozgrywek.

Przegrana z Bayernem musi być dla PSG szczególnie bolesna , bowiem kolejny raz mistrzowie Francji pogrążeni zostali przez swojego byłego zawodnika. W ostatnich latach to już tradycja, że to właśnie oni zdobywają bramki w meczach obu tych drużyn.

W ciągu ostatnich trzech lat doszło do pięciu pojedynków między Bayernem a PSG. W trzech z nich do siatki paryżan trafiał Eric Maxim Choupo-Moting (piłkarz PSG w latach 2018-20), a w dwóch Kingsley Coman (wychowanek PSG, z którego odszedł w 2014 roku). To właśnie gole Comana dały Bayernowi zwycięstwa w pierwszym tegorocznym meczu oraz w finale Ligi Mistrzów z 2020 roku.