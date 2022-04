Tajny plan Guardioli przeciw Atletico. Pomogli mu... chłopcy od piłek

Jeśli można po pierwszym meczu ćwierćfinałów Ligi Mistrzów powiedzieć coś o grze Atletico Madryt, to na pewno to, iż "Los Rojiblancos" zagrali tak, jak żadna inna drużyna od wielu sezonów - podopieczni Diego Simeone nie oddali bowiem... ani jednego strzału na bramkę rywali, w związku z tym skromne zwycięstwo Manchesteru City zdaje się być w takim rozrachunku dosyć zasłużone.

Sytuacja ta była więc niejako zaprzeczeniem słów Pepa Guardioli, który przed potyczką w LM chwalił koncepcje taktyczne swojego odpowiednika w AM mówiąc, iż "gra on dużo bardziej ofensywnie niż się ludziom zdaje". Nieważne jednak, czy była to zwykła kurtuazja, czy nie - Guardioli nie można zarzucić braku planu na to spotkanie. Co więcej jego przygotowania uwzględniły nawet takie elementy jak bardzo konkretne działania już poza boiskiem.

Liga Mistrzów. Manchester City - Atletico Madryt. Guardioli w wygranej pomagali nawet chłopcy od piłek

Jak informuje "The Athletic" Katalończyk - będąc świadomym, że "Los Colchoneros" uwielbiają kraść czas w trakcie gry - postanowił szczególnie uwrażliwić na swoje obowiązki chłopców od podawania piłek - młodzieńców z akademii "The Citizens" w wieku 12-14 lat. Menedżer MC miał nagrać nawet dla nich specjalny film w których prosił ich o to, by niezależnie od tego, komu akurat należała się piłka, możliwie błyskawicznie przekazywali ją zawodnikom - najlepiej podrzucając im futbolówkę wprost do rąk.

Guardiola podkreślił przy tym, że nastolatkowie powinni podejść do zadania "tak, jakby sami grali ten mecz" - i trzeba przyznać, że poruszył on swoją mową juniorów, którzy bardzo restrykcyjnie podeszli do postawionych przed nimi celów. Zdaniem źródeł związanych z akademią wielu z nich opowiadało potem, że sytuacja przysporzyła im nieco tremy, ale i sporo dumy, że sam szkoleniowiec pierwszego składu zwrócił się do nich z tak szczególną prośbą.

Liga Mistrzów. Mecz Atletico Madryt - Manchester City już za mniej niż tydzień

Na Wanda Metropolitano Pep Guardiola nie będzie już miał okazji do ucieknięcia się do tak nietypowego fortelu - zespół Atletico musi mieć jednak jakiś inny pomysł na to spotkanie niż kradnięcie cennych sekund i oczekiwanie, że przy pasywnej grze jedną lub dwiema akcjami ofensywnymi zdołają pokonać oponentów.

Spotkanie zaplanowane jest na 13 kwietnia. Pierwszy gwizdek rozbrzmi tradycyjnie o godz. 21.00.

