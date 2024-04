Tajna broń PSG przeciwko Barcelonie? Trener paryżan odpowiedział wprost

10 kwietnia dojdzie bowiem do dwóch kolejnych piłkarskich hitów - Atletico Madryt podejmie Borussię Dortmund w stolicy Hiszpanii, z kolei zespół Paris Saint-Germain postara się w Parku Książąt ograć FC Barcelona . Nie można ukryć przy tym, że to właśnie drugie z wymienionych starć budzi więcej emocji.

Nie trzeba specjalnie przekonywać o tym, że mowa tu o rywalizacji dwóch absolutnych europejskich gigantów, którzy notabene wciąż w krajowych rozgrywkach walczą - z różnymi skutkami - o tytuły mistrzowskie. To co jednak zwraca również uwagę to... postać menedżera PSG .

Luis Enrique o meczu PSG - FC Barcelona: To będzie dla mnie emocjonalna potyczka

Jest nim bowiem obecnie Luis Enrique, który ma status żywej legendy właśnie w "Blaugranie", z którą zdobył on swego czasu liczne tytuły zarówno jako zawodnik, jak i trener. Co istotne, był on architektem ostatniego jak dotychczas triumfu FCB w Champions League, do którego doszło w 2015 roku.