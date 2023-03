Tajemnicze słowa Mbappe po porażce. To zapowiedź odejścia z PSG?

Kylian Mbappe po meczu Bayern - PSG: Teraz myślę tylko o lidze, potem zobaczymy

Choć przedstawiciele mediów próbowali naciskać piłkarza w kwestii doprecyzowania sprawy, to ten pozostawał niewzruszony. Padło również pytanie o to, do kiedy trwać będą rozczarowania PSG na poziomie europejskim. "Do kiedy? Nie wiem. W tej chwili mówię tylko o tym sezonie, to jest najważniejsza rzecz. Nic innego mnie nie obchodzi" - skwitował.

Kylian Mbappe w teorii ma jeszcze dwa lata kontraktu do wypełnienia w PSG

Kylian Mbappe ma ważny kontrakt z "Les Parisiens" do czerwca 2025 roku, więc w teorii będzie miał jeszcze sporo czasu, by wyśrubować swój rekord strzelecki - ostatnio stał się bowiem najskuteczniejszym zawodnikiem w dziejach zespołu. Jednocześnie jest on jednak niezmiennie łączony z przenosinami do innej ligi - najwięcej mówiło się dotychczas o Realu Madryt, ale "Królewscy" po długich - acz nieskutecznych - staraniach o futbolistę mogą już nie być skorzy do tego, by powrócić do tematu.