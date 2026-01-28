Tabela Ligi Mistrzów po zakończeniu fazy ligowej. Oto miejsce FC Barcelony
Dobiegła końca faza ligowa Ligi Mistrzów UEFA. Najlepszą drużyną tej części rozgrywek okazał się angielski Arsenal. Wiadomo też, na której pozycji uplasowała się FC Barcelona i jakie drużyny zapewniły sobie bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek, a które powalczą w barażach. Oto końcowa tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów.
Arsenal zakończył fazę ligową Ligi Mistrzów UEFA na pierwszym miejscu w tabeli. Ponadto pozycje w TOP3 zajęły Bayern Monachium oraz Liverpool FC. Znaczną część polskich kibiców z pewnością najbardziej interesują miejsca FC Barcelony, Interu Mediolan i Atalanty Bergamo, ze względu na Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego. Każdy z tych zespołów był pewny udziału w kolejnej części rozgrywek, ale żaden nie miał zagwarantowanego bezpośredniego awansu do 1/8 finału.
Tabela Ligi Mistrzów. Arsenal triumfatorem fazy ligowej. Barcelona w 1/8 finału, Inter poczeka na baraże
Przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Mistrzów pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału były jedynie Arsenal, który zwyciężył we wszystkich siedmiu meczach oraz Bayern Monachium z sześcioma wygranymi i jedną porażką. Z kolei zupełnie o nic nie grały już Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal oraz Kajrat Ałmaty. Ich pożegnanie z rozgrywkami z powodu zbyt małej liczby punktów było już przesądzone.
W środowy wieczór mogliśmy obserwować to, czego wszyscy się spodziewali. Od pierwszych minut bombardował nas grad goli padających na kolejnych stadionach. Ostateczne rozstrzygnięcia mogły zaskoczyć wielu kibiców.
Zawodnicy FC Barcelona do przerwy w starciu z Kopenhagą mieli spore problemy. Przegrywając 0:1 nie mieli żadnych szans na to, by awansować do 1/8 finału rozgrywek. Mistrz Hiszpanii w drugiej połowie odebrał straty, ostatecznie triumfując 4:1 po golach Roberta Lewandowskiego, Lamine'a Yamala, Raphinhi oraz Marcusa Rashforda.
Ta sztuka nie udała się Interowi Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Wicemistrzowie Włoch na wyjeździe wygrali 2:0 z Borussią Dortmund, lecz finalnie zajęli dziewiąte miejsce okazując się największymi pechowcami finiszu fazy ligowej Champions League.
Zwycięstwem 3:2 nad Kajratem Ałamaty triumf w fazie ligowej Ligi Mistrzów przypieczętował Arsenal. Liverpool na zakończenie rozgromił aż 6:0 Karabach z Mateuszem Kochalskim w składzie. Triumfami swoje miejsce w TOP8 zaklepali sobie również piłkarze Bayernu, Tottenhamu, Chelsea i Manchesteru City.
Nie brakło też niespodzianek. Poza najlepszą ósemką znalazł się obrońca tytułu PSG. Stało się tak za sprawą remisu 1:1 w potyczce z Newcastle United. Ich los podzielił Real Madryt, który spotkał prawdziwy portugalski dramat. "Królewscy" przegrali 2:4 z Benfiką Lizbona, a gola w doliczonym czasie gry strzelił Anatolij Trubin. Trafienie bramkarza sprawiło, że Portugalczycy awansowali na 24. miejsce. "Królewscy" natomiast zakończyli fazę ligową na dziewiątej lokacie.
Końcowa tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026:
- 1. Arsenal 8m, 8-0-0, bilans 23:4, 24 pkt
- 2. Bayern Monachium 8m, 7-0-1 bilans 22:8, 21 pkt
- 3. Liverpool 8m, 6-0-2 bilans 20:8, 18 pkt
- 4. Tottenham 8m, 5-2-1 bilans 17:7, 17 pkt
- 5. Barcelona 8m, 5-1-2 bilans 22:14, 16 pkt
- 6. Chelsea 8m, 5-1-2 bilans 17:10, 16 pkt
- 7. Sporting Lizbona 8m, 5-1-2 bilans 17:11, 16 pkt
- 8. Manchester City 8m, 5-1-2 bilans 15:9, 16 pkt
- BEZPOŚREDNI AWANS DO 1/8 FINAŁU
- 9. Real Madryt 8m, 5-0-3 bilans 21:12, 15 pkt
- 10. Inter Mediolan 8m, 5-0-3 bilans 15:7, 15 pkt
- 11. PSG 8m, 4-2-2 bilans 21:11, 14 pkt
- 12. Newcastle 8m, 4-2-2 bilans 17:7, 14 pkt
- 13. Juventus Turyn 8m, 3-4-1 bilans 14:10, 13 pkt
- 14. Atletico Madryt 8m, 4-1-3 bilans 17:15, 13 pkt
- 15. Atalanta Bergamo 8m, 4-1-3 bilans 10:10, 13 pkt
- 16. Bayer Leverkusen 8m, 3-3-2 bilans 13:14, 12 pkt
- 17. Borussia Dortmund 8m, 3-2-3 bilans 19:17, 11 pkt
- 18. Olympiakos Pireus 8m, 3-2-3 bilans 10:14, 11 pkt
- 19. Club Brugge 8m, 3-1-4 bilans 15:17, 10 pkt
- 20. Galatasaray Stambuł 8m, 3-1-4 bilans 9:11, 10 pkt
- 21. AS Monaco 8m, 2-4-2 bilans 8:14, 10 pkt
- 22. Karabach Agdam 8m, 3-1-4 bilans 13:21, 10 pkt
- 23. Bodo/Glimt 8m, 2-3-3 bilans 14:15, 9 pkt
- 24. Benfica Lizbona 8m, 3-0-5 bilans 10:12, 9 pkt
- AWANS DO BARAŻY O 1/8 FINAŁU
- 25. Olympique Marsylia 8m, 3-0-5 bilans 11:14, 9 pkt
- 26. Pafos 8m, 2-3-3 bilans 8:11, 9 pkt
- 27. Royale Union SG 8m, 3-0-5 bilans 8:17, 9 pkt
- 28. PSV 8m, 2-2-4 bilans 16:16, 8 pkt
- 29. Athletic Bilbao 8m, 2-2-4 bilans 9:14, 8 pkt
- 30. Napoli 8m, 2-2-4 bilans 9:15, 8 pkt
- 31. FC Kopenhaga 8m, 2-2-4 bilans 12:21, 8 pkt
- 32. Ajax Amsterdam 8m, 2-0-6 bilans 8:21, 6 pkt
- 33. Eintracht Frankfurt 8m, 1-1-6 bilans 10:21, 4 pkt
- 34. Slavia Praga 8m, 0-3-5 bilans 5:19, 3 pkt
- 35. Villarreal, 8m, 0-1-7 bilans 5:18, 1 pkt
- 36. Kajrat Ałmaty 8m, 0-1-7 bilans 7:22, 1 pkt
Losowanie baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się w piątek 30 stycznia o godzinie 12:00. Zapraszamy do relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie Interii Sport.
Pierwsze spotkania w ramach baraży zostaną rozegrane 17 i 18 lutego. Z kolei na 24 i 25 lutego zaplanowano rewanże.