Arsenal zakończył fazę ligową Ligi Mistrzów UEFA na pierwszym miejscu w tabeli. Ponadto pozycje w TOP3 zajęły Bayern Monachium oraz Liverpool FC. Znaczną część polskich kibiców z pewnością najbardziej interesują miejsca FC Barcelony, Interu Mediolan i Atalanty Bergamo, ze względu na Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego. Każdy z tych zespołów był pewny udziału w kolejnej części rozgrywek, ale żaden nie miał zagwarantowanego bezpośredniego awansu do 1/8 finału.

Tabela Ligi Mistrzów. Arsenal triumfatorem fazy ligowej. Barcelona w 1/8 finału, Inter poczeka na baraże

Przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Mistrzów pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału były jedynie Arsenal, który zwyciężył we wszystkich siedmiu meczach oraz Bayern Monachium z sześcioma wygranymi i jedną porażką. Z kolei zupełnie o nic nie grały już Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal oraz Kajrat Ałmaty. Ich pożegnanie z rozgrywkami z powodu zbyt małej liczby punktów było już przesądzone.

W środowy wieczór mogliśmy obserwować to, czego wszyscy się spodziewali. Od pierwszych minut bombardował nas grad goli padających na kolejnych stadionach. Ostateczne rozstrzygnięcia mogły zaskoczyć wielu kibiców.

Zawodnicy FC Barcelona do przerwy w starciu z Kopenhagą mieli spore problemy. Przegrywając 0:1 nie mieli żadnych szans na to, by awansować do 1/8 finału rozgrywek. Mistrz Hiszpanii w drugiej połowie odebrał straty, ostatecznie triumfując 4:1 po golach Roberta Lewandowskiego, Lamine'a Yamala, Raphinhi oraz Marcusa Rashforda.

Ta sztuka nie udała się Interowi Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Wicemistrzowie Włoch na wyjeździe wygrali 2:0 z Borussią Dortmund, lecz finalnie zajęli dziewiąte miejsce okazując się największymi pechowcami finiszu fazy ligowej Champions League.

Zwycięstwem 3:2 nad Kajratem Ałamaty triumf w fazie ligowej Ligi Mistrzów przypieczętował Arsenal. Liverpool na zakończenie rozgromił aż 6:0 Karabach z Mateuszem Kochalskim w składzie. Triumfami swoje miejsce w TOP8 zaklepali sobie również piłkarze Bayernu, Tottenhamu, Chelsea i Manchesteru City.

Nie brakło też niespodzianek. Poza najlepszą ósemką znalazł się obrońca tytułu PSG. Stało się tak za sprawą remisu 1:1 w potyczce z Newcastle United. Ich los podzielił Real Madryt, który spotkał prawdziwy portugalski dramat. "Królewscy" przegrali 2:4 z Benfiką Lizbona, a gola w doliczonym czasie gry strzelił Anatolij Trubin. Trafienie bramkarza sprawiło, że Portugalczycy awansowali na 24. miejsce. "Królewscy" natomiast zakończyli fazę ligową na dziewiątej lokacie.

Końcowa tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/2026:

1. Arsenal 8m, 8-0-0, bilans 23:4, 24 pkt

2. Bayern Monachium 8m, 7-0-1 bilans 22:8, 21 pkt

3. Liverpool 8m, 6-0-2 bilans 20:8, 18 pkt

4. Tottenham 8m, 5-2-1 bilans 17:7, 17 pkt

5. Barcelona 8m, 5-1-2 bilans 22:14, 16 pkt

6. Chelsea 8m, 5-1-2 bilans 17:10, 16 pkt

7. Sporting Lizbona 8m, 5-1-2 bilans 17:11, 16 pkt

8. Manchester City 8m, 5-1-2 bilans 15:9, 16 pkt

BEZPOŚREDNI AWANS DO 1/8 FINAŁU

9. Real Madryt 8m, 5-0-3 bilans 21:12, 15 pkt

10. Inter Mediolan 8m, 5-0-3 bilans 15:7, 15 pkt

11. PSG 8m, 4-2-2 bilans 21:11, 14 pkt

12. Newcastle 8m, 4-2-2 bilans 17:7, 14 pkt

13. Juventus Turyn 8m, 3-4-1 bilans 14:10, 13 pkt

14. Atletico Madryt 8m, 4-1-3 bilans 17:15, 13 pkt

15. Atalanta Bergamo 8m, 4-1-3 bilans 10:10, 13 pkt

16. Bayer Leverkusen 8m, 3-3-2 bilans 13:14, 12 pkt

17. Borussia Dortmund 8m, 3-2-3 bilans 19:17, 11 pkt

18. Olympiakos Pireus 8m, 3-2-3 bilans 10:14, 11 pkt

19. Club Brugge 8m, 3-1-4 bilans 15:17, 10 pkt

20. Galatasaray Stambuł 8m, 3-1-4 bilans 9:11, 10 pkt

21. AS Monaco 8m, 2-4-2 bilans 8:14, 10 pkt

22. Karabach Agdam 8m, 3-1-4 bilans 13:21, 10 pkt

23. Bodo/Glimt 8m, 2-3-3 bilans 14:15, 9 pkt

24. Benfica Lizbona 8m, 3-0-5 bilans 10:12, 9 pkt

AWANS DO BARAŻY O 1/8 FINAŁU

25. Olympique Marsylia 8m, 3-0-5 bilans 11:14, 9 pkt

26. Pafos 8m, 2-3-3 bilans 8:11, 9 pkt

27. Royale Union SG 8m, 3-0-5 bilans 8:17, 9 pkt

28. PSV 8m, 2-2-4 bilans 16:16, 8 pkt

29. Athletic Bilbao 8m, 2-2-4 bilans 9:14, 8 pkt

30. Napoli 8m, 2-2-4 bilans 9:15, 8 pkt

31. FC Kopenhaga 8m, 2-2-4 bilans 12:21, 8 pkt

32. Ajax Amsterdam 8m, 2-0-6 bilans 8:21, 6 pkt

33. Eintracht Frankfurt 8m, 1-1-6 bilans 10:21, 4 pkt

34. Slavia Praga 8m, 0-3-5 bilans 5:19, 3 pkt

35. Villarreal, 8m, 0-1-7 bilans 5:18, 1 pkt

36. Kajrat Ałmaty 8m, 0-1-7 bilans 7:22, 1 pkt

Losowanie baraży fazy pucharowej Ligi Mistrzów 2025/2026 odbędzie się w piątek 30 stycznia o godzinie 12:00. Zapraszamy do relacji tekstowej z tego wydarzenia na stronie Interii Sport.

Pierwsze spotkania w ramach baraży zostaną rozegrane 17 i 18 lutego. Z kolei na 24 i 25 lutego zaplanowano rewanże.

Piłkarze FC Barcelona na Camp Nou IMAGO/Joan Gosa East News

Piotr Zieliński IMAGO/www.imagephotoagency.it East News

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News