Ta statystyka jest zdecydowanie przeciwko Bayernowi. Udało się tylko raz

Lewandowski w Bayernie gra od lipca 2014. I co sezon ma okazję występować w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach. Ligę Mistrzów wygrał w 2020 roku, trzy razy dotarł do półfinału, dwa razy odpadł w ćwierćfinale, a raz w 1/8 finału.

Tylko FC Porto udało się pokonać

Teraz stoi przed szansą, by awansować do najlepszej czwórki. Szczęście w losowaniu uśmiechnęło się do monachijczyków, bo trafili na, teoretycznie, jeden ze słabszych zespołów w stawce- Villarreal. Tymczasem tydzień temu Hiszpanie wygrali bezdyskusyjnie, ale tylko 1:0, bo byli nieskuteczni. Przed rewanżem Bayern jest oczywiście faworytem, ale zespół Polaka ma problemy z odrabianiem strat.

Od kiedy Lewandowski jest w zespole z Monachium, udało się to tylko raz - na samym początku. Wtedy w sezonie 2014/2015 rywalem w ćwierćfinale było FC Porto. Właśnie ten dwumecz w niemieckich mediach jako przykład podaje Karl-Heinz Rummenigge, były napastnik Bayernu i reprezentacji Niemiec, a także były prezes klubu. - Pierwsze spotkanie przegraliśmy 1-3, ale odrobiliśmy straty. W rewanżu było 6-1. Teraz sytuacja jest trochę nawet lepsza, bo gole zdobyte na wyjeździe nie liczą się już podwójnie. Można więc od początku zaatakować i nawet jak się straci gola, to można łatwiej odrobić - podkreśla.

Barca i Atletico za silne dla Bayernu

95-krotny reprezentant Niemiec zapomina jednak, że jeszcze w tym samym sezonie, a także potem, Bayern pięć razy zawiódł właśnie, kiedy trzeba było odrabiać straty z pierwszego spotkania. Tak było w półfinale z Barceloną. Pierwsze spotkanie na Campo Nou Bayern przegrał 0:3. W Monachium wygrał 3:2, jedną z bramek zdobył Lewandowski, ale do finału nie awansował.

W kolejnym sezonie dała o sobie znać właśnie reguła goli zdobytych na wyjeździe. W półfinale Bayern przegrał w Madrycie z Atletico 0:1. W rewanżu wygrał 2:1, ale bramka zdobyta w Monachium dała awans Hiszpanom. Teraz, po zniesieniu reguły, że gole zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie, byłaby dogrywka. W tym spotkaniu bramkę na 2:1 zdobył Lewandowski.

Real też nie dał odebrać sobie awansu

Sezon 2016/2017 i ćwierćfinał. Tym razem Bayern w pierwszym meczu uległ u siebie Realowi Madryt 1:2. W rewanżu prowadził 1:0, potem był remis, a dzięki samobójczej bramce Sergio Ramosa doszło do dogrywki, w której Hiszpanie zdobyli aż trzy gole.

Rok później Real zastopował Bayern w walce o finał Ligi Mistrzów. Zespół Polaka znów przegrał u siebie 1:2. W Madrycie prowadził, remisował, przegrywał, a w końcu od 63. minuty było 2:2. Gol dałby Bawarczykom awans, ale przez pół godziny nie udało się go zdobyć.

Bez Lewandowskiego ani rusz

Wreszcie poprzedni sezon i walka o półfinał. W pierwszym spotkaniu w Monachium Paris Saint Germain wygrał 3:2. W rewanżu w Paryżu Bayern wygrał 1:0 i odpadł. Teraz byłaby dogrywka, ale regułę o bramkach zdobytych na wyjeździe zniesiono jednak dopiero przed bieżącymi rozgrywkami. Na boisku zabrakło Lewandowskiego, który leczył kontuzję odniesioną w meczu reprezentacji Polski z Andorą.

Można pokusić się o wniosek, że Bayern potrafił odrobić straty, kiedy rywal nie był ze ścisłej europejskiej elity (FC Porto), ale kiedy przeciwnik był z najwyższej półki (Barcelona, Real, PSG) to progi okazywały się za wysokie.

Villarreal to nie RB Salzburg

We wtorek Lewandowski i spółka znów walczą o półfinał. W poprzedniej rundzie sytuacja była taka, że w pierwszym meczu Bayern tylko zremisował z Red Bull Salzburg (1:1) i był krytykowany za słabą grę. W rewanżu zmiótł rywala z boiska 7:1, a Lewandowski zdobył trzy gole.

Jeśli zajrzeć do klubowego rankingu UEFA, to Villarreal jest na podobnym poziome co RB. Hiszpanie zajmują w nim 19. miejsce, Austriacy 21.. Tyle że Villarreal ma za sobą efektowne wyeliminowanie Juventusu, który potrafił pokonać w Turynie aż 3:1.

Podkreślał to na konferencji prasowej Gerard Moreno, zawodnik Villarreal: - To dla nas jeden z ważniejszych, o ile nie najważniejszy mecz w historii klubu - przyznał.