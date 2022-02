W 1/8 finału Ligi Mistrzów Red Bull Salzburg (nazywany FC Salzburg podczas LM) podejmie Bayern Monachium. Jeśli chodzi o dominację w swoich ligach oba kluby są lustrzanym odbiciem. RB Salzburg wygrał osiem ostatnich tytułów w austriackiej Bundeslidze, Bayern dziewięć w Bundeslidze niemieckiej. Oba kluby obecnie liderują rozgrywkom, Bayern ma sześć punktów przewagi nad peletonem, Salzburg aż 14.

Bayern i Salzburg w Lidze Mistrzów

Rozgrywki europejskie to inna bajka. Bayern jest potęgą, jednym z klubów, które od lat rozdają karty w Lidze Mistrzów. Z Red Bullem (austriackim, bo jest jeszcze niemiecki z Lipska) sprawy mają się nieco inaczej. Salzburg często potykał się w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, w tym temacie był wręcz pośmiewiskiem. W tym sezonie, w elitarnym, grupowym gronie LM rywalizuje dopiero po raz czwarty. Bieżący sezon jest najlepszy w byczych dziejach, bo pierwszy raz udało się Salzburgowi awansować do fazy pucharowej - jako pierwszemu austriackiemu klubowi w historii.

Reklama

Przed meczem z Bayernem: Kamil Piątkowski w Salzburgu i Lidze Mistrzów

To była niespodzianka. Faworytem grupy G były Sewilla i Lille, jednak Salzburgowi udało się wyprzedzić piłkarzy z Andaluzji. W meczu z Sewillą Kamil Piątkowski debiutował w Lidze Mistrzów. To zawodnik, który w ostatnich latach dokonał ogromnego skoku jakościowego. W 2019 r. przeszedł z rezerw Zagłębia Lubin do Raków Częstochowa. W barwach klubu spod Jasnej Góry grał świetnie co zaowocowało transferem do klubu mistrza Austrii. Na jesień bieżącego sezonu Piątkowski zagrał sześć razy w lidze, na wiosnę na razie dwa razy siedział na ławce.

Kamil Piątkowski to zawodnik, który zadebiutował w kadrze w marcu 2021 r. Wówczas ekspert Polastu, Tomasz Hajto w Interii chwalił debiutanta i jego trenera:

- Podoba mi się ten chłopak. Ukłony dla trenera Marka Papszuna, który w Rakowie Częstochowa przygotował zawodnika do reprezentacji.

CZYTAJ TEŻ: Przed meczem Salzburg - Bayern w Lidze Mistrzów. Kto groził śmiercią Robertowi Lewandowskiemu?





Liga Mistrzów. Lewandowski zagra przeciw Piątkowskiemu

Już jako zawodnik Salzburga, Kamil Piątkowski wspominał kadrowy debiut. W rozmowie z "redbull.com" opowiadał, że Robert Lewandowski dodawał mu otuchy przed meczem Polska - Andora.

- Widać, że pracuje dla dobra drużyny. Mocno angażuje się w pomoc innym zawodnikom, często udzielając cennych wskazówek czy wspierając w trudniejszych chwilach. Za złą decyzję potrafi nawet mądrze skrytykować. Robert Lewandowski robi to w sposób, który ma na celu poprawienie gry - mówił Piątkowski.

To było przy okazji meczu z Andorą, a kibicom zapadło w pamięć nieudane zagranie obrońcy w meczu z innym z europejskich słabeuszy, San Marino. Polacy wygrali wysoko 7-1 na wyjeździe. W 48. minucie spotkania Kamil Piątkowski podał piłkę wprost pod nogi Nicoli Nanniego, który nie miał problemów z pokonaniem polskiego bramkarza, Łukasza Skorupskiego.

Drużyna nie zostawiła młodego zawodnika samego. Profil Łączy nas Piłka opublikował fragment z kulis spotkania, podczas którego Robert Lewandowski doradzał Kamilowi Piątkowskiemu.



- Zagraj do drugiego obrońcy lub szukaj naszej "szóstki". Wtedy na pewno wszystkich nie pokryją. Jeden nasz zawodnik złapie dwóch albo trzech z drużyny przeciwnej - słychać na nagraniu.



Można powiedzieć, że Bayern przeżywa mini-kryzys po przerwie zimowej. Wciąż zdecydowanie lideruje Bundeslidze, jednak w pięciu ligowych spotkaniach po wznowieniu rozgrywek poniósł dwie porażki, w tym sensacyjnie w sobotę uległ VfL Bochum 2-4, a przecież rywali okupuje zdecydowanie dolne rejony tabeli.

Nie zmienia to faktu, że Bayern to zdecydowany faworyt meczu z Salzburgiem. Brak awansu Bayernu i Roberta Lewandowskiego do ćwierćfinału Ligi Mistrzów to byłaby ogromna sensacja.

CZYTAJ TEŻ: Czy Lewandowski tworzy najlepszy duet w historii Bayernu? Niemiec odpowiada



Liga Mistrzów. Salzburg - Bayern Monachium

Przewidywane składy na mecz Salzburg - Bayern:

Salzburg: Kohn - Kristensen, Solet, Wober, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald, Aaronson - Adeyemi, Okafor.

Bayern: Ulreich - Pavard, Sule, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Muller, Sane, Coman - Lewandowski.

Liga Mistrzów - terminarz i transmisje 1/8 finału

We wtorkowych meczach Ligi Mistrzów, PSG pokonał Real 1-0 (choć Leo Messi znów pokazał, że kiepsko strzela rzuty karne), a w Lizbonie w spotkaniu Sporting - Manchester City 0-5 już do przerwy padł rekordowy wynik.

Kiedy odbędą się pozostałe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Terminarz pierwszych spotkań LM:

środa 16 lutego: Salzburg - Bayern , Inter - Liverpool ,

, , wtorek 22 lutego: Chelsea - Lille, Villareal - Juventus,

środa 23 lutego: Atletico - Man Utd, Benfica - Ajax.

Gdzie oglądać mecz Bayern - Salzburg? Transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów na kanałach Polsat Sport Premium i na Polsat Box Go . Relacje "na żywo" z meczów Salzburg - Bayern i Inter - Liverpool oraz skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

WIĘCEJ O LIDZE MISTRZÓW NA SPORT.INTERIA.PL: