Szymon Marciniak wraca do Ligi Mistrzów i się zaczęło. Nie wspominają go dobrze

Poniedziałek okazał się być wielkim dniem dla Szymona Marciniaka. To wtedy stało się jasne, iż polski arbiter nareszcie wróci do rozgrywek Ligi Mistrzów. W środę poprowadzi szlagier pomiędzy Paris Saint-Germain a Atletico Madryt. Będzie to dla niego pierwszy mecz od niesławnego półfinału poprzedniej edycji, w którym mierzyły się zespoły Realu Madryt i Bayernu Monachium. Przed nadchodzącym szlagierem francuskie media wzięły Polaka pod lupę, przypominając kilka kontrowersyjnych decyzji.