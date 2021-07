Szymon Marciniak wraca do europejskich pucharów!

Gospodarze walkę o fazę grupową Ligi Mistrzów rozpoczęli od pierwszej rundy kwalifikacji, gdzie pokonali Riga FC, a w kolejnym etapie wyeliminowali HJK Helsinki. Zespół Rangersów dopiero rozpocznie zmagania w europejskich pucharach, a w najbliższy weekend przystąpią do zmagań ligowych. Asystentami Szymona Marciniaka będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. W roli arbitra technicznego zobaczymy Tomasza Musiała.

Arbiter z Płocka miał ostatnio długą przerwę w prowadzeniu meczów UEFA. Wiązało się to z powikłaniami po zachorowaniu na COVID-19, a dokładnie z tachykardią, która zaburzała rytm pracy serca. Właśnie to było przyczyną, przez którą Polak nie otrzymał nominacji na EURO 2020.

Szymon Marciniak swój ostatni mecz w UEFA poprowadził 31 marca bieżącego roku, gdy został wyznaczony na sędziego spotkania Grecja - Gruzja w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Natomiast ostatni mecz Ligi Mistrzów poprowadził 4 listopada, gdzie w fazie grupowej zmierzyły się zespoły RB Lipsk i Paris Saint-Germain.

Szymon Marciniak to bez wątpienia najlepszy i najbardziej doświadczony polski sędzia, który poprowadził już ponad 300 spotkań ekstraklasy. Arbitrem międzynarodowym jest od 2011 roku, a aktualnie znajduje się w elitarnie grupie UEFA Elite, w której skład wchodzi 27 najlepszych sędziów z Europy. Do tej pory 40-latek poprowadził 27 spotkań Ligi Mistrzów i 18 Ligi Europy. Dodatkowo był rozjemcą Superpucharu Europy, meczów EURO 2016 i mundialu w Rosji. W 2019 roku Marciniak był sędzią VAR w finale Ligi Europy, a rok później w tych samych rozgrywkach poprowadził półfinałowe starcie Interu z Szachtarem.

Nominacja do prowadzenia meczu kwalifikacyjnego do Ligi Mistrzów nie powinna dziwić. To właśnie od tej rundy sędziowie z grupy ELITE wkraczają do akcji. Przykładowo mecz Spartaka Moskwa z Benficą Lizbona poprowadzi Carlos del Cerro Grande, który prowadził półfinał EURO, a mecz Dinama Zagrzeb z Legią Warszawa posędziuje Mateu Lahoz.