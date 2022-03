Szymon Marciniak w środę o godzinie 21:00 będzie sędzią ciekawie zapowiadającego się meczu Ligi Mistrzów. W Turynie dojdzie do pojedynku Juventus - Villarreal. W pierwszym meczu padł remis 1-1, więc sprawa awansu jest nadal otwarta.

Szymonowi Marciniakowi na liniach pomagać będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Funkcję sędziego technicznego pełnić będzie Paweł Raczkowski, a przed monitorami VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski.

Szymon Marciniak sędzią Ligi Mistrzów

Dla Szymona Marciniaka będzie to kolejny mecz Ligi Mistrzów w tym sezonie, który poprowadzi we Włoszech. Niespełna miesiąc temu Polak był rozjemcą spotkania Inter - Liverpool, a w obecnym sezonie Marciniak prowadził jeszcze cztery spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów, po których otrzymywał wysokie notowania.

Dla Marciniaka będzie to kolejny sprawdzian ze strony UEFA. Polak przymierzany jest do grona kandydatów, którzy wyjadą na tegoroczne mistrzostwa świata. Póki co wszystko jest na dobrej drodze, aby polscy sędziowie udali się do Kataru.

Liga Mistrzów. Juventus - Villarreal, gdzie oglądać?

Mecz Juventus - Villarreal o godzinie 21. Transmisja tv w Polsat Sport Premium 1, transmisja online na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" z meczu Inter - Liverpool oraz l skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl .