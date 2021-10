Szymon Marciniak w tym sezonie Ligi Mistrzów poprowadził do tej pory dwa spotkania eliminacyjne, a także mecz fazy grupowej, gdzie naprzeciwko siebie stanęły zespoły Liverpoolu i AC Milan. Tym razem Polak także poprowadzi starcie angielsko - włoskie, gdyż zagrają Manchester United i Atalanta Bergamo. Spotkanie rozegrane zostanie w środę 20 października o godzinie 21:00.

Szymonowi Marciniakowi na liniach asystować będą niezmiennie Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Rolę sędziego technicznego będzie pełnić Tomasz Musiał, a przed monitorami VAR zasiądą Tomasz Kwiatkowski i Marco Fritz z Niemiec. Osoba sędziego z innego kraju nie powinna dziwić, gdyż UEFA od jakiegoś czasu praktykuje tego typu "zamianki". Pracę arbitrów oceniać będzie Duńczyk Jørn West Larsen.

Reklama

Manchester United w trudnym położeniu

Po dwóch rozegranych kolejkach sytuacja w grupie F wygląda bardzo ciekawie. Liderem w tabeli jest Atalanta Bergamo, która na swoim koncie zgromadziła 4 punkty. Tuż za nią znajdują się Young Boys Berno i Manchester United z dorobkiem 3 oczek. Czwarty jest hiszpański zespół Villarreal, który zdobył tylko jeden punkt.

Szymon Marciniak to bez wątpienia aktualnie najlepszy polski sędzia, który ma bardzo bogate CV i doświadczenie. W UEFA jest on sklasyfikowany w grupie Elite, w której skład wchodzi 27 najlepszych sędziów z Europy. 40-letni arbiter z Płocka na swoim koncie ma poprowadzonych ponad 300 spotkań PKO Ekstraklasy, 28 meczów Ligi Mistrzów i 18 Ligi Europy. Dodatkowo był on rozjemcą Superpucharu Europy, a także uczestniczyłw EURO 2016 i mistrzostwach świata 2018. W 2019 roku Szymon Marciniak był sędzią VAR w finale Ligi Europy. Polak w tym sezonie dobrze sobie radzi na arenie międzynarodowej i nie ma co ukrywać, że jest jednym z głównych kandydatów do wyjazdu na mundial do Kataru, który odbędzie się w przyszłym roku.