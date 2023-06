Szymon Marciniak przerwał milczenie. Jest reakcja na burzę. "Odcinam się"

- Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu, antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, które sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem - przekazał w krótkim oświadczeniu przesłanym do stowarzyszenia "Nigdy Więcej" Szymon Marciniak.