Szymon Marciniak przejdzie do historii. Żaden Polak tego nie osiągnął!

Szymon Marciniak to aktualnie najlepszy polski sędzia, który notuje znakomite występy w trwającym sezonie. Regularnie prowadzi spotkania PKO Ekstraklasy, a także rozgrywki międzynarodowe organizowanych przez UEFA, m.in. spotkania Ligi Mistrzów i eliminacyjne do MŚ w Katarze.

Szymon Marciniak z rekordowym osiągnięciem w Lidze Mistrzów

Szymon Marciniak został nominowany przez UEFA do prowadzenia półfinałowego meczu Liverpool - Villarreal, co oznacza że będzie to jego ósme spotkanie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Do tego dorobku należy dodać dwa spotkania kwalifikacyjne do tych rozgrywek, co łącznie daje aż dziesięć spotkań Ligi Mistrzów w jednym sezonie. Gdyby tego było mało, to Marciniak nie tak dawno prowadził jeszcze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Konferencji.

Reklama

Wynik ten jest z pewnością imponujący . Do tej pory najwięcej spotkań Ligi Mistrzów w jednym sezonie miał Holender Björn Kuipers, który w ubiegłym sezonie poprowadził aż dziewięć meczów Ligi Mistrzów i jedno spotkanie kwalifikacyjne.

Szymon Marciniak rekordzistą Ligi Mistrzów. Żaden Polak tego nie osiągnął

Półfinałowy mecz Ligi Mistrzów jest czymś wyjątkowym w karierze każdego sędziego. Dla Szymona Marciniaka będzie to także wpisanie się do historii, bowiem w przeszłości żaden polski arbiter nie poprowadził półfinału tych rozgrywek.

Ryszard Wójcik, który uznawany jest za wybitnego byłego sędziego, w swojej karierze raz dotarł do półfinału europejskich pucharów. Było to jednak w rozgrywkach Pucharu UEFA 6 kwietnia 1999 roku, gdy Olympique Marsylia mierzyła się z Bologna FC.

Dla Szymona Marciniaka pojedynek Liverpool - Villarreal będzie jego 35. meczem w Lidze Mistrzów, nie licząc meczów kwalifikacyjnych, których poprowadził 11. Wynik jest ten także rekordowy w skali Polski, gdyż drugim na liście polskim arbitrem jest Ryszard Wójcik, który był rozjemcą w 16 spotkaniach Ligi Mistrzów. Na kolejnych miejscach klasyfikują się Grzegorz Gilewski (5 meczów), Paweł Raczkowski (4), Jacek Granat (3), Paweł Gil (2), Bartosz Frankowski (2), Zbigniew Przesmycki (1) i Marcin Borski (1).

Sukces polskich arbitrów w Lidze Mistrzów

Sukces Szymona Marciniaka pewnie nie byłby możliwy, gdyby nie jego cały zespół, który towarzyszy mu w każdym meczu. Niezmiennie na liniach pomagają mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, którzy także notują świetne występy. Dodatkowo w ostatnim czasie stałymi sędziami VAR Szymona Marciniaka są Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski, których pomoc okazała się bezcenna w meczu Real - Chelsea i Juventus - Villarreal.

Zdjęcie Szymon Marciniak rekordzistą Ligi Mistrzów. Poprowadzi mecz Liverpool - Villarreal. / GRZEGORZ WAJDA / 400mm.pl/NEWSPIX.PL / Newspix

Szymon Marciniak sędzią na mistrzostwach świata w Katarze

Jak donoszą różne źródła, niedługo ma być opublikowana lista sędziów, którzy pojadą na mistrzostwa świata do Kataru. W gronie faworytów do wyjazdu znajduje się Szymon Marciniak, wraz ze swoją drużyną sędziowską. Patrząc na obecną formę naszych arbitrów, wydaje się że ich wyjazd na mundial jest wielce prawdopodobny. Być może jeszcze w tym tygodniu poznamy decyzję FIFA, lecz na oficjalne informacje należy jeszcze poczekać.

Liga Mistrzów. Liverpool - Villarreal. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Liverpool - Villarreal w środę o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.