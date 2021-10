UEFA opublikowała obsadę sędziowską na wtorkowe mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jedno z ciekawej zapowiadających się spotkań w tym dniu poprowadzą polscy sędziowie pod wodzą Marciniaka.

Bayern - Benfica już we wtorek

Szymon Marciniak został nominowany na sędziego meczu Bayern Monachium - Benfica Lizbona w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 2 listopada o godzinie 21:00 na Allianz Arenie w Monachium.



Skład sędziowski Szymona Marciniaka pozostaje bez zmian. Jego asystentami będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. W roli arbitra technicznego zobaczymy Tomasza Musiała, a za system VAR odpowiedzialni będą Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Pracę sędziów oceniać będzie grecki obserwator UEFA Kyros Vassaras.

Sytuacja w grupie E jest dość ciekawa. Liderem z kompletem zwycięstw jest Bayern Monachium, a na drugim miejsce znajduje się Benfica Lizbona, która zgromadziła 4 punkty. Stawkę zamykają FC Barcelona z trzema oczkami na koncie i Dynamo Kijów z jednym punkcikiem. W pierwszym spotkaniu Bayern pewnie pokonał Benficę 4-0.

Dla Szymona Marciniaka będzie to trzeci mecz w tegorocznej edycji fazy grupowej Ligi Mistrzów. Polak był rozjemcą w meczach Liverpool - AC Milan (3-2) i Manchester United - Atalanta Bergamo (3-2). Dodatkowo poprowadził on dwa spotkania eliminacyjne do europejskich pucharów i nie ma co ukrywać, znajduje się w dobrej formie i notuje same pozytywne oceny z UEFA.

