Szymon Marciniak poprowadził półfinał Ligi Mistrzów. Polak zbiera dobre oceny

W pierwszej połowie meczu Liverpool - Villarreal Szymon Marciniak nie miał wiele pracy, gdyż niewiele się działo. Arbiter z Płocka bardzo dobrze zarządzał zawodnikami i odpowiednio ich dyscyplinował. Mimo to był zmuszony do pokazania żółtej kartki Virgilowi van Dijkowi za nierozważny faul.

W 50. minucie Liverpool strzelił pierwszą bramkę, lecz radość gospodarzy nie trwała zbyt długo, gdyż sędzia asystent Tomasz Listkiewicz podniósł chorągiewkę i zasygnalizował spalonego. Powtórki nie pozostawiały złudzeń, że bramka Fabinho nie mogła być uznana.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosztowny błąd bramkarza w meczu Bologna – Inter. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Kontrowersja w meczu Liverpool - Villarreal. Należał się rzut karny?

Osiem minut później doszło do sporej kontrowersji w polu karnym Villarreal. Mohamed Salah wbiegł w szesnastkę, a tam zatrzymał się na Pau Torresie i upadł na murawę. Sędzia Szymon Marciniak pozostał niewzruszony i nakazał kontynuować grę.

Na powtórkach widać, że Pau Torres zahaczył, czy też lekko złapał Salaha w okolice szyi, a ten postanowił upaść na murawę. Nie było to wykonane z dużą siłą, stąd sędziowie uznali, że nie mogło to spowodować upadku, a zatem nie było to przewinieniem.

Szymon Marciniak sędziował półfinał Ligi Mistrzów

W 64. minucie sędzia Tomasz Listkiewicz ponownie nie uznał bramki Liverpoolu. Tym razem do siatki Villarreal trafił Andrew Robertson, lecz powtórki jasno wykazały, że strzelec gola był na spalonym.

Z pewnością był to dobry mecz dla Szymona Marciniaka. Mimo tego, że wiele się nie działo, a zawodnicy się szanowali, to trzeba pamiętać, że był to jednak półfinał Ligi Mistrzów. Dobrze poprowadzony mecz Liverpool - Villarreal pozwala nadal marzyć o finale tych rozgrywek, bądź Ligi Europy, czy też Ligi Konferencji.