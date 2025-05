Rewanżowe spotkanie Inter – Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów rozgrzało cały piłkarski świat, jednak szczególną uwagę niezadowoleni kibice “Blaugrany” przywiązali do Szymona Marciniaka, jasno dając do zrozumienia, że nie podobały im się decyzje podejmowane przez Polaka. Niektórzy internauci posunęli się jednak o krok za daleko, wypisując do arbitra okropne rzeczy, w tym także pogróżki. Wplątali w to nawet żonę sędziego.