Szpakowski wreszcie się doczekał! To będzie wielki powrót?

Red. Szpakowski jest głodny komentowania i nic dziwnego. To przecież jego podstawowe zajęcie od 1978 r., gdy na MŚ w Argentynie pracował dla Polskiego Radia.

Szpakowski padł ofiarą hejtu, jaki się na niego wylał po kilku drobnych potknięciach językowych podczas meczu ćwierćfinałowego Czechy - Dania (1-2).

Dyrektor TVP Sport, po apelach płynących z Twittera, zdecydował, że finał ME skomentuje duet Mateusz Borek - Kazimierz Węgrzyn.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Kamil Stoch 30% Jan-Krzysztof Duda 70%

głosów: 6419

Dla Szpakowskiego było to sporym ciosem. Jego zwolennicy natychmiast zaczęli się z nim solidaryzować

- Słowa wsparcia są bardzo miłe, docierają do nas i dodają siły. Takie coś zawsze jest mile widziane i za to dziękuję. To pokazuje niewątpliwie, że to, co się robiło tyle lat, miało sens. W tej sprawie nie chodzi jednak o brak możliwości czy sił Dariusza. On jest w dobrej formie. Nie będę jednak wdawała się w szczegóły i rozbierała tego na czynniki pierwsze. Na wszystko przyjdzie czas... To zaskakująca sytuacja - powiedziała "Faktowi" żona komentatora Grażyna Strachota.

Reklama

Dziś, po blisko pięciomiesięcznej przerwie, Dariusz Szpakowski wraca do komentowania wielkiej piłki. Przy Woronicza usłyszeliśmy, że stęsknił się bardzo za tą pracą. Wiadomo też, że komentatorski duet z nim będzie tworzył Sebastian Mila.

Najdłuższą przerwę Szpakowski miał za czasów Basałaja

Poprzednią, jeszcze dłuższą, przerwę Szpakowski miał w 2002 r., gdy został odsunięty od komentowania za kadencji ówczesnego szefa Sportu w TVP Janusza Basałaja.

- Z prasy dowiedziałem się, że mam odejść, w prasie jest informacja, że wracam. Są inne, lepsze sposoby komunikowania się, ale jeśli taka jest wola pana Basałaja, ja ten sposób przyjmuję. Zabrano mi półtora roku życia zawodowego. To jest najbardziej przykre - powiedział w marcu 2004 r. "Rzeczpospolitej" red. Szpakowski.

Kiedy mecz Manchester City - PSG. Gdzie transmisja?

Mecz Ligi Mistrzów Manchester City - PSG już dziś o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go i w TVP 1.

Na antenach Polsatu mecz skomentuje sztandarowy duet stacji Bożydar Iwanow - Artur Wichniarek.



CZYTAJ TEŻ: Szpakowski zniknął z anteny! Oto powody

MiKi