Ocieplenie klimatu, coraz bardziej suche lata, anomalia pogodowe - to poważny problem, z jakim uporać się próbują naukowcy i politycy od wielu lat. Świat walczy z emisją dwutlenku węgla, która szkodzi Ziemi.

Kylian Mbappe był bohaterem wtorkowych meczów Ligi Mistrzów. To on strzelił dwie ładne bramki dla PSG w meczu z Juventusem. Trener Galtier również zbierał laury za dobre ustawienie zespołu, który z łatwością stwarzał zagrożenie dla turyńczyków. Gdy na przedmeczowej konferencji Mbappe i Galtier dostali pytanie o ochronę klimatu, zachowali się obaj, jakby nie wiedzieli, co się dzieje na świecie.

Dziennikarz zapytał ich o to, dlaczego na mecz ligowy z FC Nantes, zamiast pociągiem, który emituje znacznie mniej dwutlenku węgla, postanowili podróżować mniej ekologicznym prywatnym samolotem.



Dodajmy, że w wypadku Francji różnica w czasie na korzyść samolotu nie jest tak duża, jak w innych krajach. Sam lot trwa godzinę i pięć minut, a trzeba jeszcze uwzględnić dojazd na lotnisko, które na ogół jest poza centrum miast. Tymczasem kolej TGV, która osiąga prędkość 320 km/h, łączy centrum Paryża i Nantes w niespełna dwie godziny (1:56).

Słysząc to pytanie Kylian parsknął śmiechem i schował twarz w rękę.

Galtier również się uśmiechnął od ucha do ucha, po czym odparł ze śmiertelnie poważną miną:

Rozmawiałem z firmą, która organizuje podróże PSG. Od dzisiaj będziemy jeździć na mecze bojerem na kołach ze świecą odparł trener PSG.

Nie zmienia to faktu, że milionerzy z Paryża są oderwani trochę od rzeczywistości. Nie brakuje klubów, które często i chętnie korzystają z kolei. Np. red. Mateusz Święcicki z Eleven Sports zwrócił uwagę, że AS Roma do nich należy - ostatnio tak podróżowała na mecz Serie A do Salerno, na starcie z Salernitaną.

Zdjęcie Kylian Mbappe po strzeleniu bramki Juventusowi w Lidze Mistrzów / AFP