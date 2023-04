Szokująca statystyka. Erling Haaland musi przerwać czarną serię

Już jutro "Obywatele" zmierzą się z Bayernem Monachium w ramach pierwszego starcia ćwierćfinałowego dwumeczu w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. To spotkanie będzie doskonałą okazją dla Haalanda, by przełamać niekorzystną dla siebie statystykę w starciach z Bawarczykami .

Haaland jeszcze nigdy nie wygrał z Bayernem

Do tej pory norweski napastnik mierzył się "Die Roten" siedmiokrotnie, kiedy był jeszcze piłkarzem BVB i mimo że regularnie trafiał w tych spotkaniach do siatki, to za każdym razem jego zespół schodził z boiska pokonany. W pięciu starciach w Bundeslidze strzelił cztery gole, z kolei Superpucharze Niemiec wystąpił dwukrotnie, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.