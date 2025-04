Kibice Barcelony z pewnością przecierali oczy ze zdumienia, gdy Borussia Dortmund sunęła we wtorek z kolejnymi atakami, a podopieczni Hansiego Flicka byli zagubieni jak dzieci we mgle. Gospodarze przyparli "Blaugranę" do muru, a od porażki nie uratowały jej nawet kapitalne interwencje Szczęsnego. Barca przegrała 1:3 i tylko wysoka zaliczka z pierwszego meczu uratowała ją od odpadnięcia. Zakończyła się tym samym jej niesamowita seria kolejnych meczów bez porażki.