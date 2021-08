W pierwszym meczu pomiędzy ekipami padł remis 1-1 i rewanżowe starcie decydowało o awansie do kolejnej rundy, w której finalnie Szeriff Tyraspol zmierzy się z wygranym meczu Legia - Dinamo.



Początek rewanżowego starcia Szeriffa z Crveną toczył się głównie w środkowej strefie boiska. Na placu gry obserwowaliśmy sporo walki i sędzia musiał pokazać aż pięć żółtych kartek.



Na pierwszego gola trzeba było poczekać do samej końcówki pierwszej połowy. Frank Castaneda posłał precyzyjną piłkę w pole karne, gdzie najlepiej zachował się Danilo Arboleda i głową skierował ją do bramki.



Reklama

Szeriff Tyraspol - Crvena Zvezda Belgrad. Jeden gol zadecydował, gospodarze grają dalej!

Goście zdołali odpowiedź dopiero po przerwie. W 61. minucie Veljko Nikolić popisał się mocnym strzałem zza pola karnego, jednak na posterunku znalazł się Giorgos Athanasiadis i odbił pędzącą futbolówkę.



Kilka chwil później Mirko Ivanić również spróbował huknąć z dystansu. Tym razem piłka poszybowała tuż ponad poprzeczką bramki strzeżonej przez Athanasiadisa.



Obie ekipy miały jeszcze swoje szanse, jednak wynik meczu nie zmienił się i Szeriff Tyraspol awansował do kolejnej rundy.



PA

Liga Mistrzów

2021-08-10 19:00 | Stadion: Bolshaya Sportivnaya Arena | Arbiter: Felix Zwayer Szeriff Tyraspol Crvena Zvezda Belgrad 1 0 DO PRZERWY 1-0 D. Arboleda 45'

1 0 Szeriff Tyraspol Crvena Zvezda Belgrad Borjan Gajić Dragović Degenek Rodić Sanogo Srnić Katai Ivanić Falco Diony Athanasiadis Cristiano Arboleda Dulanto Sanguinetti Julien Addo Traoré Castañeda Vélez Thill Kolovos de Sousa SKŁADY Szeriff Tyraspol Crvena Zvezda Belgrad Giorgos Athanasiadis Milan Borjan 28′ 28′ Cristiano da Silva Leite Milan Gajić 45′ 45′ Danilo Arboleda Hurtado Aleksandar Dragovic Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti Miloš Degenek 30′ 30′ Keston Julien 64′ 64′ Milan Rodić Edmond Addo 45′ 45′ 77′ 77′ Sékou Junior Sanogo 85′ 85′ Adama Traoré 18′ 18′ 60′ 60′ Slavoljub Srnić 30′ 30′ Frank Andersson Castañeda Vélez 64′ 64′ Aleksandar Katai Sébastien Thill Mirko Ivanić 27′ 27′ 67′ 67′ Dimitris Kolovos 46′ 46′ Filippo Falco Silva Henrique de Sousa Luvannor 46′ 46′ Loïs Diony REZERWOWI Dumitru Celeadnic Miloš Gordić Sergiu Pascenco Zoran Popović Fernando Peixoto Costanza Srđan Babić John Charles Petro Marko Gobeljić Stjepan Radeljić Radovan Pankov Alexandr Belousov 77′ 77′ 78′ 78′ Željko Gavrić 85′ 85′ Lovro Bizjak 64′ 64′ Nenad Krstičić 67′ 67′ Momo Yansane 60′ 60′ Veljko Nikolić Hansel Orlando Zapata Zape Njegoš Petrović Axel Mohamed Bakayoko 46′ 46′ El Fardou Mohamed Ben Nabouhane 46′ 46′ Nikola Krstović