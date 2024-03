Szef Napoli podnosi stawkę, wielka kasa na stole. Zieliński nie dostanie centa?

Format Klubowych Mistrzostw Świata od kolejnej edycji diametralnie się zmienia. W 2025 roku w turnieju udział wezmą nie 4, a... 32 zespoły. Aurelio de Laurentiisowi bardzo zależy, aby to właśnie jego SSC Napoli awansowało na prestiżowy turniej. Do tego stopnia, że miał zaoferować swoim piłkarzom pokaźną premię w zamian za wywalczenie biletu na najbliższy klubowy mundial.

Aby awansować na Klubowe Mistrzostwa Świata, Napoli musi we wtorek wyeliminować FC Barcelona i zakwalifikować się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Warto wspomnieć, że w pierwszym spotkaniu w Neapolu padł remis 1:1 - dwumecz jest więc otwarty i wciąż wszystko może się w nim wydarzyć. Reklama

Wielka premia dla piłkarzy Napoli za pokonanie Barcelony. Zieliński obejdzie się smakiem?

Jeśli mistrzowie Włoch odniosą sukces i pokonają FC Barcelona, otrzymają bardzo pokaźną premię od prezydenta klubu Aurelio De Laurentiisa. "Corierre dello Sport" informuje, że mówimy tu o kwocie rzędu 10 milionów euro do podziału dla piłkarzy. To prawie tyle, ile klub zainkasowałby za awans do ćwierćfinałów tych rozgrywek (10,6 miliona euro).

Premia ta ma zostać wypłacona za wyeliminowanie FC Barcelona w Lidze Mistrzów, czyli rozgrywkach, w których od fazy pucharowej nie uczestniczy Piotr Zieliński. Polak nie został wpisany na listę piłkarzy powołanych do gry w Champions League. Wszystko wskazuje więc na to, że nawet w przypadku zwycięstwa Napoli pomocnik nie będzie mógł liczyć na otrzymanie nagrody.

Jeśli De Laurentiis da piłkarzom wolną rękę co do podziału, możliwe, że Polak otrzyma swoją część ze wspomnianych 10 milionów euro. Nie można bowiem zapominać o tym, że w fazie grupowej odegrał on ważną rolę w wywalczeniu awansu do 1/8 finału.

Nie od dziś wiadomo jednak, że Aurelio De Laurentiis ma na pieńku z Piotrem Zielińskim, który po zakończeniu bieżącego sezonu odejdzie z SSC Napoli i przeniesie się do Interu Mediolan. Właśnie dlatego polski pomocnik został pominięty przy ustalaniu listy piłkarzy desygnowanych do gry w Lidze Mistrzów. W tym momencie tylko sam prezydent wie, czy Zieliński miałby szansę na otrzymanie swojej części premii za awans Napoli na Klubowe Mistrzostwa Świata. Jeśli zostanie ona wypłacona wyłącznie za wyeliminowanie FC Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów, to prawdopodobnie Polak obejdzie się smakiem. Reklama

Reklama Do jednej bramki. Trudny sezon Realu Madryt. Eksperci oceniają mecz z Lipskiem. WIDEO / POLSAT GO / POLSAT GO

Aurelio de Laurentiis / MARCO BERTORELLO / AFP / AFP

Piotr Zieliński / Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP