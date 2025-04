Szczęsny przemówił przed rewanżem z Borussią. Prosto z Dortmundu. Króciutko

Szczęsny napisał to zaraz przed północą. Wszystko jasne

Były golkiper naszej kadry również odniósł się m.in. do rewanżu z zespołem Niko Kovaca. - To wielki mecz dla drużyny, dla mnie również. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, wszyscy chcemy dać z siebie wszystko. Graliśmy z bardzo trudnymi drużynami i zrobimy to ponownie jutro - podkreślał 34-latek. Szczęsny poruszył także temat swojej rywalizacji z powracającym do zdrowia ter Stegenem. - Marc jest na bardzo wysokim poziomie i nie ma sensu nas porównywać. Wraca do treningu po bardzo poważnej kontuzji. Prawda jest taka, że gdy wróci do zdrowia, nie będzie wielu bramkarzy na jego poziomie - dodał dyplomatycznie.