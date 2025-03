Wojciech Szczęsny został w środę niekwestionowanym bohaterem Barcelony. Polak dwoił się i troił w bramce, notując aż osiem interwencji, co pozwoliło grającej w dziesiątkę Barcelonie wywieźć z Lizbony cenne zwycięstwo. Niedługo po końcowym gwizdku w mediach zawrzało, a to wszystko za sprawą decyzji UEFA. Z Hiszpanii zaczęły płynąć głosy, iż były reprezentant Polski został oszukany, co nie pozostało bez reakcji jednej z gwiazd "Dumy Katalonii".