Real Madryt w tym sezonie wygląda zjawiskowo, a to wszystko mimo kontuzji kluczowych zawodników. "Królewscy" latem stracili bowiem Edera Militao i Thibaut Courtois, a kilka miesięcy później także Davida Alabę, a więc w komplecie cały defensywny trzon, który zaprowadził "Los Blancos" do wygrania La Liga i Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022. Carlo Ancelotti nic sobie z tych kontuzji nie robił, stworzył zespół na swoją modłę i wyszło mu to doskonale. W rolę liderów ofensywy wcielili się Jude Bellingham i Vinicius Junior, w środku pola błyszczy Toni Kroos, w defensywie wybitnie wygląda Antonio Ruediger, a w bramce Belga w fenomenalny sposób zastępuje Andrij Łunin.

Reklama