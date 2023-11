Gdy w 28. minucie po bramkach Rasmusa Hojlunda goście prowadzili już 2:0, wydawało się, że "Czerwone Diabły" mają wszystko pod kontrolą i odnotują cenne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Czerwona kartka dla Marcusa Rashforda na kilka minut przed przerwą mocno jednak skomplikowała sytuację Manchesteru . I zmotywowała gospodarzy - najpierw bramkę kontaktową strzelił Mohamed Elyounoussi , a kilka minut później do wyrównania z rzutu karnego doprowadził Diogo Goncalves .

Po przerwie również dużo się działo i ponownie to ekipa z Old Trafford wyszła na prowadzenie. Gol Bruno Fernandesa z rzutu karnego był jednak szczytem możliwości podopiecznych Erika ten Haga - do końca meczu strzelali już tylko gospodarze - najpierw wyrównał Lukas Lerager, później na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry na listę strzelców wpisał się Roony Bardghji. Kopenhaga wygrała 4:3 i zapisała na swoim koncie cenne trzy punkty.