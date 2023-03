Kolejny gol dla "The Blues" padł tuż po zmianie stron i to w szalonych okolicznościach. W 46. minucie Marius Wolf po dośrodkowaniu Bena Chilwella zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Prowadzący ten mecz sędzia Danny Makkelie mimo protestów piłkarzy nie zainterweniował jednak. Zrobił to dopiero, gdy sędziowie VAR przywołali go do monitora.