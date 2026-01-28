Szalona noc w Lidze Mistrzów. Tak prezentują się zasady, aż 11 podpunktów

Liga Mistrzów przed sezonem 2024/2025 przeszła reformę, która zmieniła całe jej oblicze. UEFA zrezygnowała z rozgrywania klasycznej fazy grupowej. Działacze skłonili się ku czemuś, co ma przypominać system szwajcarski, ale dokładnie takowym nie jest. Niemniej pierwszy sezon przyniósł wielkie emocje.

Wystarczy napisać, że w jednym z dwumeczów barażowych mierzyli się ze sobą triumfatorzy z dwóch wcześniejszych sezonów, a więc Manchester City oraz Real Madryt. Ostateczny triumf był z kolei udziałem Paris Saint-Germain, które do ostatnich chwil drżało o zajęcie miejsca w najlepszej 24.

To zadecyduje o awansie. Aż 11 podpunktów

W tym sezonie przed ósmą kolejką fazy ligowej tak naprawdę tylko Napoli nie ma wirtualnego awansu. Nie ma jednak wątpliwości, że emocje w ostatniej kolejce będą ogromne. Wszystkie osiemnaście meczów rozpocznie się o godzinie 21:00, aby uniknąć potencjalnego umawiania się na konkretny wynik.

W czołowej ósemce do tej kolejki przystępują w tej kolejności: Arsenal, Bayern Monachium, Real Madryt, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle oraz Chelsea. Aż pięć zespołów spoza ósemki zgromadziło po 13 punktów. Są to: FC Barcelona, Sporting, Manchester City, Atletico Madryt oraz Atalanta Bergamo.

Pierwsza w kolejności do awansu do TOP8 jest FC Barcelona, która ma najlepszy bilans bramkowy i najwięcej strzelonych goli spośród chętnych. Zasady mogą się jednak skomplikować, gdy przyjdzie do bardziej szczegółowych wyliczeń. Prezentujemy aspekty, które decydują o kolejności w tabeli:

Liczba punktów Bilans bramkowy Liczba strzelonych goli Liczba strzelonych goli w meczach wyjazdowych Liczba wygranych meczów Liczba wygranych meczów na wyjeździe Liczba punktów zdobytych przez wszystkich przeciwników danej drużyny Łączny bilans bramkowy wszystkich przeciwników danej drużyny Liczba goli strzelonych przez przeciwników danej drużyny Miejsce w klasyfikacji fair-play Miejsce w rankingu klubowym UEFA

Z polskiej perspektywy z pewnością najciekawsze będzie spotkanie FC Barcelona - Kopenhagą, Interu Mediolan z Borussią Dortmund oraz Union SG z Atalantą Bergamo. Tam można spodziewać się, że zobaczymy reprezentantów Polski na boisku. Bez wątpienia czeka nas pasjonujące 90 minut.

Tabela LM przed 8. kolejką materiały prasowe

