Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szalona noc w Lidze Mistrzów. Tak prezentują się zasady, aż 11 podpunktów

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Ósma kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów to absolutne dopaminowe szaleństwo dla kibiców. W tym samym czasie odbędzie się aż osiemnaście meczów, które zadecydują o tym, które drużyny uplasują się w czołowej ósemce, a które będą czekać spotkania barażowe. Na pierwszych trzech miejscach ten wieczór zaczną: Arsenal, Bayern Monachium i Real Madryt. Wszystko może się zmieniać w tempie błyskawicznym. Prezentujemy zasady awansu.

Piłkarz w stroju FC Barcelony z uniesionymi obiema rękami do góry, tło rozmyte, sugerujące stadion pełen kibiców.
Robert LewandowskiFADEL SENNAAFP

Liga Mistrzów przed sezonem 2024/2025 przeszła reformę, która zmieniła całe jej oblicze. UEFA zrezygnowała z rozgrywania klasycznej fazy grupowej. Działacze skłonili się ku czemuś, co ma przypominać system szwajcarski, ale dokładnie takowym nie jest. Niemniej pierwszy sezon przyniósł wielkie emocje.

Wystarczy napisać, że w jednym z dwumeczów barażowych mierzyli się ze sobą triumfatorzy z dwóch wcześniejszych sezonów, a więc Manchester City oraz Real Madryt. Ostateczny triumf był z kolei udziałem Paris Saint-Germain, które do ostatnich chwil drżało o zajęcie miejsca w najlepszej 24.

To zadecyduje o awansie. Aż 11 podpunktów

W tym sezonie przed ósmą kolejką fazy ligowej tak naprawdę tylko Napoli nie ma wirtualnego awansu. Nie ma jednak wątpliwości, że emocje w ostatniej kolejce będą ogromne. Wszystkie osiemnaście meczów rozpocznie się o godzinie 21:00, aby uniknąć potencjalnego umawiania się na konkretny wynik.

W czołowej ósemce do tej kolejki przystępują w tej kolejności: Arsenal, Bayern Monachium, Real Madryt, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle oraz Chelsea. Aż pięć zespołów spoza ósemki zgromadziło po 13 punktów. Są to: FC Barcelona, Sporting, Manchester City, Atletico Madryt oraz Atalanta Bergamo.

Pierwsza w kolejności do awansu do TOP8 jest FC Barcelona, która ma najlepszy bilans bramkowy i najwięcej strzelonych goli spośród chętnych. Zasady mogą się jednak skomplikować, gdy przyjdzie do bardziej szczegółowych wyliczeń. Prezentujemy aspekty, które decydują o kolejności w tabeli:

  1. Liczba punktów
  2. Bilans bramkowy
  3. Liczba strzelonych goli
  4. Liczba strzelonych goli w meczach wyjazdowych
  5. Liczba wygranych meczów
  6. Liczba wygranych meczów na wyjeździe
  7. Liczba punktów zdobytych przez wszystkich przeciwników danej drużyny
  8. Łączny bilans bramkowy wszystkich przeciwników danej drużyny
  9. Liczba goli strzelonych przez przeciwników danej drużyny
  10. Miejsce w klasyfikacji fair-play
  11. Miejsce w rankingu klubowym UEFA

Z polskiej perspektywy z pewnością najciekawsze będzie spotkanie FC Barcelona - Kopenhagą, Interu Mediolan z Borussią Dortmund oraz Union SG z Atalantą Bergamo. Tam można spodziewać się, że zobaczymy reprezentantów Polski na boisku. Bez wątpienia czeka nas pasjonujące 90 minut.

Tabela z wynikami dziewięciu drużyn piłkarskich po siedmiu kolejkach, zawierająca liczbę punktów, rozegranych meczów, bilans bramek, zwycięstwa, remisy, porażki oraz ostatnie wyniki meczów każdej drużyny.
Tabela LM przed 8. kolejkąmateriały prasowe
Tabela LM przed 8. kolejką
Tabela LM przed 8. kolejkąmateriały prasowe
Tabela LM przed 8. kolejką
Tabela LM przed 8. kolejkąmateriały prasowe
Tabela LM przed 8. kolejką
Tabela LM przed 8. kolejkąmateriały prasowe
Katarzyna Kuczyńska-Budka: To tutaj buzują emocje, jest dobra organizacja i wielka gościnność miastaPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja