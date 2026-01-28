Szalona noc w Lidze Mistrzów. Tak prezentują się zasady, aż 11 podpunktów
Ósma kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów to absolutne dopaminowe szaleństwo dla kibiców. W tym samym czasie odbędzie się aż osiemnaście meczów, które zadecydują o tym, które drużyny uplasują się w czołowej ósemce, a które będą czekać spotkania barażowe. Na pierwszych trzech miejscach ten wieczór zaczną: Arsenal, Bayern Monachium i Real Madryt. Wszystko może się zmieniać w tempie błyskawicznym. Prezentujemy zasady awansu.
Liga Mistrzów przed sezonem 2024/2025 przeszła reformę, która zmieniła całe jej oblicze. UEFA zrezygnowała z rozgrywania klasycznej fazy grupowej. Działacze skłonili się ku czemuś, co ma przypominać system szwajcarski, ale dokładnie takowym nie jest. Niemniej pierwszy sezon przyniósł wielkie emocje.
Wystarczy napisać, że w jednym z dwumeczów barażowych mierzyli się ze sobą triumfatorzy z dwóch wcześniejszych sezonów, a więc Manchester City oraz Real Madryt. Ostateczny triumf był z kolei udziałem Paris Saint-Germain, które do ostatnich chwil drżało o zajęcie miejsca w najlepszej 24.
To zadecyduje o awansie. Aż 11 podpunktów
W tym sezonie przed ósmą kolejką fazy ligowej tak naprawdę tylko Napoli nie ma wirtualnego awansu. Nie ma jednak wątpliwości, że emocje w ostatniej kolejce będą ogromne. Wszystkie osiemnaście meczów rozpocznie się o godzinie 21:00, aby uniknąć potencjalnego umawiania się na konkretny wynik.
W czołowej ósemce do tej kolejki przystępują w tej kolejności: Arsenal, Bayern Monachium, Real Madryt, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle oraz Chelsea. Aż pięć zespołów spoza ósemki zgromadziło po 13 punktów. Są to: FC Barcelona, Sporting, Manchester City, Atletico Madryt oraz Atalanta Bergamo.
Pierwsza w kolejności do awansu do TOP8 jest FC Barcelona, która ma najlepszy bilans bramkowy i najwięcej strzelonych goli spośród chętnych. Zasady mogą się jednak skomplikować, gdy przyjdzie do bardziej szczegółowych wyliczeń. Prezentujemy aspekty, które decydują o kolejności w tabeli:
- Liczba punktów
- Bilans bramkowy
- Liczba strzelonych goli
- Liczba strzelonych goli w meczach wyjazdowych
- Liczba wygranych meczów
- Liczba wygranych meczów na wyjeździe
- Liczba punktów zdobytych przez wszystkich przeciwników danej drużyny
- Łączny bilans bramkowy wszystkich przeciwników danej drużyny
- Liczba goli strzelonych przez przeciwników danej drużyny
- Miejsce w klasyfikacji fair-play
- Miejsce w rankingu klubowym UEFA
Z polskiej perspektywy z pewnością najciekawsze będzie spotkanie FC Barcelona - Kopenhagą, Interu Mediolan z Borussią Dortmund oraz Union SG z Atalantą Bergamo. Tam można spodziewać się, że zobaczymy reprezentantów Polski na boisku. Bez wątpienia czeka nas pasjonujące 90 minut.