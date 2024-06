Real Madryt sięgnął po 15. Puchar Europy w swojej historii. Edycję 2023/24 Ligi Mistrzów wygrał po zwycięskim finale przeciwko Borussii Dortmund (2:0). Gole strzelili w 74. minucie Dani Carvajal i w 83. Vinicius. Niemiecki zespół miał swoje okazje w pierwszej połowie, ale ich nie wykorzystał, co się zemściło. Znowu potwierdziło się, że grając przeciwko "Los Blancos" musisz pokazać przede wszystkim dużą skuteczność, by liczyć na triumf.

Temat spotkania na Wembley jest oczywiście motywem przewodnim na okładkach niedzielnych wydań hiszpańskich gazet sportowych. "Marca" pisze o Realu jako "maszynie do wygrywania". "Courtois powstrzymał Borussię w pierwszej części" - zauważono. Zacytowano także Florentino Pereza. Prezes klubu powiedział, że sobotnie zwycięstwo to zgodnie z filozofią klubu już punkt wyjścia do zdobycia 16. Pucharu za rok.