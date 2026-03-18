Szaleństwo na Camp Nou! Tak miażdży Barcelona. Lewandowski znów bezlitosny

Łukasz Żurek

Barcelona rozgromiła 7:2 Newcastle United w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W spektakularnym triumfie wydatny udział miał Robert Lewandowski. Polak trafił do siatki dwukrotnie na przestrzeni ledwie pięciu minut, pobijając fantastyczny rekord Lionela Messiego. To była deklasacja. Po atomowym uderzeniu "Duma Katalonii" znów urasta do rangi jednego z głównych pretendentów do końcowego triumfu w obecnej edycji Champions League.

Robert Lewandowski w masce świętuje gola dla Barcelony, biegnąc z rozłożonymi ramionami, zespół dołącza na boisku
Robert Lewandowski na liście strzelców. Kolejny rekord Polaka w LM stał się faktem

Na Camp Nou zjawiła się ekipa, która w ostatnich dniach na ligowym gruncie zdołała pokonać Manchester United (2:1) i londyńską Chelsea (1:0). W ubiegłym tygodniu niewiele brakowało, a odprawiłaby z kwitkiem również Barcelonę. Ostatecznie padł remis 1:1.

Na angielskiej ziemi "Duma Katalonii" zdołała wyrównać w szczęśliwych okolicznościach. Otrzymała rzut karny w ostatniej akcji meczu. Niezawodnym egzekutorem "jedenastki" okazał się wówczas Lamine Yamal.

Jeśli ktoś spodziewał się w rewanżu kunktatorskiej gry, mile się rozczarował. Już w pierwszym kwadransie padło tyle bramek, ile osiem dni temu na St James' Park. A to była tylko przygrywka do strzelaniny na Camp Nou.

W szóstej minucie rezultat spotkania otworzył Raphinha. Tym samym potwierdził znakomitą formę z weekendu, gdy w starciu z Sevillą (5:2) zaliczył hat-tricka. Teraz szybko jednak golem odpowiedział Anthony Elanga, wykorzystując fatalny błąd defensorów Barcelony.

Nie minął drugi kwadrans, a mieliśmy kolejną wymianę ciosów. Jeszcze raz na listę strzelców trafił znakomicie tego dnia dysponowany Elanga. Tym razem odpowiedział na bramkę Marca Bernala.

Ostatnie słowo przed przerwą należało jednak do "Blaugrany". W polu karnym faulowany był Raphinha, a po analizie VAR arbiter wskazał na "wapno". Nie do obrony z jedenastu metrów uderzył Lamine Yamal i zrobiło się 3:2!

    Po zmianie stron ostrą amunicją strzelali już tylko mistrzowie Hiszpanii. Krótko po wznowieniu gry kolejny cios zadał Fermin Lopez. A zaraz potem stało się to, na co wszyscy czekaliśmy...

    Szaty egzekutora przybrał wreszcie Lewandowski. Pięć minut, dwa gole. Najpierw trafił do siatki głową po centrze z kornera, potem idealnie wyszedł do precyzyjnego podania Yamala i wykończył akcję jak na rasowego snajpera przystało.

    W ten sposób Polak pobił fantastyczny rekord Lionela Messiego, o czym ze szczegółami piszemy TUTAJ.

    Dzieła zniszczenia dopełnił jeszcze Raphinha, ustalając rezultat konfrontacji na 7:2. Spektakularne zwycięstwo przypomniał wszystkim, że ekipa Hansiego Flicka mierzy w tym sezonie w końcowy triumf. I dysponuje armadą, której żadna siła może nie powstrzymać.

    W 82. minucie na placu gry niespodziewanie pojawił się Wojciech Szczęsny. Polak zmienił kontuzjowanego Joana Garcię. Niewykluczone zatem, że pogrom został okupiony wysoką ceną. Pierwsze diagnozy wskazują na uraz mięśniowy, co może oznaczać kilkutygodniowy rozbrat z futbolem.

      Statystyki meczu

      FC Barcelona
      7 - 2
      Newcastle United
      Posiadanie piłki
      61%
      39%
      Strzały
      18
      8
      Strzały celne
      13
      5
      Strzały niecelne
      2
      2
      Strzały zablokowane
      3
      1
      Ataki
      64
      43
      Robert Lewandowski obie bramki celebrował bez maski. To było jego pięć minut - w przenośni i dosłownie...Siu WuPAP
      FC Barcelona już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Siu WuPAP
      Ładny obrazek po końcowym gwizdku. Zdruzgotany Aaron Ramsdale pocieszany przez Wojciecha Szczęsnego LLUIS GENEAFP
