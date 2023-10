W 17. minucie trybuny oszalały. Błąd popełnił Marquinhos. Brazylijski stoper paryżan próbował w elegancki sposób wyprowadzić piłkę z linii defensywy, nie docenił jednak wysokiego pressingu gospodarzy. Dzięki temu "Sroki" wyszły na prowadzenie za sprawą Miguela Almiróna. Publiczność zgromadzona na trybunach oszalała. 22 minuty później czuła to samo po trafieniu Dana Burna, ale to bramka Paragwajczyka była tą, która na długo wpisze się do historii klubu z Newcastle upon Tyne.