Real Madryt we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przegrał 0-2 z Szachtarem Donieck. Na kolejkę przed końcem fazy grupowej sytuacja zespołu Zinedine'a Zidane'a w tabeli stała się trudna, lecz on sam wydaje się być tym niewzruszony. Co więcej, według niego "Królewscy" byli w starciu z ukraińską drużyną zespołem... lepszym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Szachtar Donieck – Real Madryt 2-0. Sensacyjna porażka „Królewskich”. wideo INTERIA.TV

Szachtar zwyciężył dzięki bramkom Dentinho i Solomona, zdobytym w drugiej połowie. Pokonał Real również w pierwszym grupowym starciu tych ekip, na Santiago Bernabeu zwyciężając 3-2. Aktualnie oba zespoły mają w tabeli po siedem punktów, a losy awansu do fazy pucharowej rozstrzygnie ostatnia kolejka zmagań.

Reklama

- Być może w ostatnim meczu LaLiga przeciwko Deportivo Alaves (przegranym 1-2 - przyp.red.) nie zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale tym razem było inaczej. W pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym, stworzyliśmy dwie lub trzy znakomite okazje i gdyby udało się je wykorzystać, całe spotkanie wyglądałoby inaczej - ocenił Zidane, który jednocześnie zaprzeczył, jakoby planował podać się do dymisji podkreślając, że "pracę należy kontynuować".



Real Madryt w boju o "być albo nie być" w Lidze Mistrzów zmierzy się w ostatniej kolejce z liderem - Borussią Moenchengladbach. Szachtar czeka z kolei starcie z Interem Mediolan.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz tutaj! Kliknij!