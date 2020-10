Szachtar Donieck - Inter Mediolan 0-0 w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów

Inter Mediolan ponownie nie odniósł zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Piłkarzy z Lombardii zatrzymał tym razem Szachatr Donieck, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Inter od początku atakował. Szachtar nie miał pomysłu jak powstrzymać rywali.



Ataki włoskiego zespołu były jednak nieskuteczne. Już po pierwszej połowie podopieczni Antonio Conte powinni wysoko prowadzić, ale brakowało im dobrego wykończenia.



Dwa razy strzały piłkarzy Interu lądowały na poprzeczce. Najpierw, w 17. minucie po uderzeniu Nicolo Barelli. Później, w 42. minucie po strzale z rzutu wolnego Romelu Lukaku. W efekcie do przerwy był bezbramkowy remis.



Obraz gry po przerwie nie zmieniał się. Zawodnicy Interu ruszyli do ataku i w 54. minucie Lautaro Martinez był bliski wpakowania piłki do siatki po interwencji Anatoliiego Trubina. Bramkarz ekipy gospodarzy dobrze interweniował po strzale Marcelo Brozovicia.



Szachtar potrafił postawić się wyżej notowanym "Nerazzurrim", lecz również w ich przypadku, szwankowała skuteczność.

Piłkarze z Lombardii mocniej zaatakowali w końcówce spotkania. W 77. minucie Lukaku padł w polu karnym i spojrzał na sędziego. Ten pozostał jednak niewzruszony, a starcie zakończyło się bezbramkowym remisem.



2020-10-27 18:55 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Georgi Kabakov Szachtar Donieck Inter Mediolan 0 0

0 0 Szachtar Donieck Inter Mediolan Trubin Dodô Bondar Khocholava Kornienko Tetê Marlos Antonio Solomon Maycon Dentinho Handanovič D'Ambrosio Bastoni de Vrij Barella Hakimi Mouh Vidal Young Brozović Lukaku Martínez SKŁADY Szachtar Donieck Inter Mediolan Anatolii Trubin Samir Handanovicz Domilson Cordeiro dos Santos 80′ 80′ Danilo D'Ambrosio Valerii Bondar 31′ 31′ Alessandro Bastoni 62′ 62′ Davit Khocholava Stefan de Vrij Viktor Kornienko Nicolò Barella Mateus Cardoso Lemos Martins Achraf Hakimi Mouh 88′ 88′ . Marlos 64′ 64′ 79′ 79′ Arturo Vidal Marcos Antonio Silva Santos 85′ 85′ Ashley Young Manor Solomon Marcelo Brozović Maycon de Andrade Barberan Romelu Lukaku 15′ 15′ Bruno Ferreira Bonfim 72′ 72′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Andrij Pjatow Daniele Padelli Oleksii Shevchenko Filip Stankovic Vitor Eduardo da Silva Matos 80′ 80′ Matteo Darmian 62′ 62′ Mykola Matvienko Aleksandar Kolarov Serhii Bolbat Lorenzo Moretti Marcos Robson Cipriano Andrea Ranocchia 88′ 88′ Alan Patrick Lourenço 79′ 79′ Christian Eriksen Taras Stiepanienko Radja Nainggolan Heorhii Sudakov 72′ 72′ Ivan Periszić 15′ 15′ . Taison Franco Orlando Vezzoni Vladyslav Vakula Nicholas Bonfanti Bohdan Viunnik 85′ 85′ Andrea Pinamonti

STATYSTYKI Szachtar Donieck Inter Mediolan 0 0 Posiadanie piłki 41,4% 58,6% Strzały 3 12 Strzały na bramkę 1 4 Rzuty rożne 2 6 Faule 5 13

MP, PA