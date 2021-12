Przed meczem było wiadomo, że Chelsea ma już zapewniony awans do fazy pucharowej. "The Blues" rywalizowali korespondencyjnie z Juventusem o pierwsze miejsce. Żeby być pewnym wygrania grupy musieli zwyciężyć w Petersburgu. Natomiast Zenit był pewny trzeciej pozycji, która daje prawo gry w Lidze Europy w przyszłym roku.



Środowe spotkanie rozgrywano przy bardzo niskiej temperaturze. Na jego początku termometr wskazywał 14 stopni poniżej zera.



Thomas Tuchel, szkoleniowiec Chelsea, zdecydował się na kilka zmian w składzie. W bramce postawił na Kepę Arrizabalagę, w obronie pojawili się Andreas Christensen czy Malang Sarr, w pomocy od początku zagrali Saul Niguez (na lewym wahalde) i Ross Barkley, natomiast w ataku zobaczyliśmy Romelu Lukaku. Belg już wcześniej wrócił do kadry po problemach zdrowotnych, ale ostatnio był tylko rezerwowym. Miał go wspomagać Timo Werner.



Przyjezdni zaczęli z wysokiego "C". Już w pierwszej minucie po indywidualnej akcji Saula, rywala powstrzymał dopiero Michaił Kierżaków. Chelsea wywalczyła jednak rzut rożny, z którego dośrodkował Barkley, Christensen przedłużył pikę głową, a z metra do siatki posłał ją Werner. Była dopiero druga minuta.



Zenit - Chelsea. Rekord Tima Wernera

Okazało się, że to był najszybciej strzelony gol przez "The Blues" w historii ich występów w Lidze Mistrzów. Padł po minucie i 23 sekundach. Poprzedni rekord należał do Johna Terry'ego, który trzy sekundy później zdobył bramkę przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen w listopadzie 2014 roku.



Gospodarze szybko jednak otrząsnęli się z przewagi obrońców trofeum i to oni przejęli inicjatywę. Dwa razy przed szansą stanął Malcom. W pierwszym wypadku został zablokowany, w a drugim, w 25. minucie, po świetnym crossowym zagraniu Claudinha, przegrał pojedynek sam na sam z Kepą.



Liga Mistrzów

2021-12-08 18:45 | Stadion: Saint-Petersburg Stadium | Arbiter: Serdar Gözübüyük Zenit Sankt Petersburg Chelsea Londyn 3 3 DO PRZERWY 2-1 Claudinho 38' S. Azmoun 41' M. Ozdoev 90' T. Werner 2',85' R. Lukaku 62'

Chelsea mogła podwyższyć prowadzenie w 34. minucie. Werner zagrał do Lukaku, który dośrodkował z linii pola karnego, ale Mason Mount z bliska trafił w Kierżakowa.



To jednak Zenit doprowadził do wyrównania w 38. minucie. Akcję rozpoczął Claudinho, który wstrzelił piłkę w pole karne, tam przejęli ją goście, ale wybili niecelnie. Sprzed pola karnego dośrodkował Douglas Santos, a niepilnowany Claudinho uderzeniem głową pokonał Kepę.



Po chwili gospodarze prowadzili już 2-1. W 41. minucie piłkę na środku boiska stracił Barkley, piłkarze Zenita rozegrali ją na jeden kontakt, Malcom zagrał prostopadle do Sardara Azmouna, który minął bramkarza Chelsea i posłał futbolówkę do pustej siatki.

W 44. minucie Irańczyk znowu stanął przed szansą, ponownie podawał Malcom, ale tym razem Kepa zostawił rękę i odbił piłkę po strzale napastnika gospodarzy.



W przerwie trenerzy nie zdecydowali się na żadne roszady w składzie. Jednak już w 51. minucie Siergiej Siemak musiał dokonać pierwszej zmiany. Za kontuzjowanego Wendela wszedł Andriej Mostowoj.



Zenit - Chelsea. Werner z asystą

Chelsea wyrównała w 62. minucie. Werner rozegrał na jeden kontrakt z Barkleyem, a potem Niemiec wystawił piłkę do Lukaku, który trafił do pustej siatki.



W 71. minucie Zenit miał mógł znowu objąć prowadzenie. Z prawej stronu dośrodkował Claudinho, a Azmoun "główkował" z kilku metrów, jednak Kepa stanął na wysokości zadania, parując piłkę na rzut rożny.



Irańczyk parę minut później zszedł z murawy, a zastąpił go Artiom Dziuba.



Kolejny cios zadali jednak piłkarze "The Blues". W 85. minucie akcja rezerwowych - Christian Pulisic wymienił piłkę na jeden kontakt z Hakimem Ziyechem, następnie podał do Wernera, a ten pokonał Kierżakowa. Potem nastąpiła jeszcze chwila niepewności, bo sytuację sprawdzał VAR, ale uznano bramkę.



Zenit zdołał jeszcze wyrównać w doliczonym czasie. Rezerwowy Magomed Ozdojew popisał się fantastycznym uderzeniem zza pola karnego po wybiciu piłki przez Sarra.



Remis w Petersburgu, przy równoczesnym zwycięstwie Juventusu z Malmoe 1-0, oznaczał, że to turyńczycy wygrali grupę H.



3 3 Zenit Sankt Petersburg Chelsea Londyn Kepa Azpilicueta Sarr Christensen Hudson-Odoi James Barkley Saúl Mount Lukaku Werner 2 Kerzhakov Karavaev Lovren Rakitskiy Santos Kuzyaev Malcom Claudinho Wendel Barrios Terán Azmoun SKŁADY Zenit Sankt Petersburg Chelsea Londyn Mikhail Kerzhakov Kepa Arrizabalaga Revuelta Wiaczesław Karawajew Cesar Azpilicueta 60′ 60′ Dejan Lovren Malang Sarr 66′ 66′ Jarosław Rakicki Andreas Christensen Douglas dos Santos Justino de Melo 37′ 37′ 65′ 65′ Callum Hudson-Odoi 79′ 79′ Daler Kuziajew Reece James 79′ 79′ Malcom Filipe Silva de Oliveira 65′ 65′ Ross Barkley 38′ 38′ Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel 75′ 75′ . Saul Niguez 51′ 51′ Marcus Wendel Valle da Silva Mason Mount Wílmar Enrique Barrios Terán 62′ 62′ 75′ 75′ Romelu Lukaku 41′ 41′ 79′ 79′ Sardar Azmoun 2′, 85′ 2′, 85′ Timo Werner REZERWOWI David Byazrov Marcus Bettinelli Daniil Odoevskiy Edouard Mendy Danila Khotulev 75′ 75′ Marcos Alonso 66′ 66′ Danil Krugovoy Antonio Ruediger 79′ 79′ Aleksander Jerokin Thiago Silva Kirill Kravtsov 75′ 75′ Kai Lukas Havertz 51′ 51′ Andriej Mostowoj Ruben Loftus-Cheek 79′ 79′ 90′ 90′ Magomed Ozdojew 65′ 65′ Christian Pulisic Aleksey Sutormin 65′ 65′ Hakim Ziyech 79′ 79′ Artjom Dziuba Daniil Kuznetsov

STATYSTYKI Zenit Sankt Petersburg Chelsea Londyn 3 3 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 15 13 Strzały na bramkę 10 11 Rzuty rożne 10 8 Faule 5 8 Spalone 2 1