Półfinałowy dwumecz Ligi Mistrzów pomiędzy PSG, a Bayernem Monachium przysporzył kibicom wielu emocji. Paryżanie triumfowali na własnym stadionie 5:4, a spotkanie zostało nawet okrzyknięte, jako jedno z najlepszych w historii rozgrywek.

W środę (6 maja) doszło do rewanżu w Monachium. Ousmane Dembele wyprowadził PSG na prowadzenie już w 3. minucie. W doliczonym czasie gry Harry Kane doprowadził do remisu, ale Bawarczykom zabrakło czasu na strzelenie drugiego gola i doprowadzenie do dogrywki.

Niemcy byli wściekli nie tylko na siebie, ale również na sędziego Joao Pinheiro. Twierdzą, że w co najmniej dwóch przypadkach doszło do kontrowersyjnych decyzji na niekorzyść Bayernu.

Zamieszki po półfinale Ligi Mistrzów. Paryż w ogniu

Paryżanie hucznie świętowali awans. Mowa tu nie tylko o piłkarzach, ale przede wszystkim o kibicach. W stolicy Francji i regionie paryskim doszło do kilku incydentów i zamieszek. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że aresztowano 127 osób, z czego 107 w samym Paryżu.

Jedenaście osób zostało rannych w wyniku zamieszek, w tym jedna poważnie po tym jak trafił ją odłamek fajerwerku

Rozwiń

Lekko rannych zostało także 23 policjantów. Minister w swoim oświadczeniu potępił przemoc i zapewnił, że władze utrzymają znaczną obecność sił bezpieczeństwa podczas finału Ligi Mistrzów. Ostrzegł kibiców, że organy ścigania wykażą się "równą stanowczością" i przeprowadzą "systematyczne operacje", aby zapobiec dalszym zamieszkom.

Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. Rywalem PSG będzie Arsenal Londyn, a Paryżanie będą walczyć o obronę tytułu, który wywalczyli rok temu, rozbijając w Inter Mediolan aż 5:0. Mer Paryża Emmanuel Gregoire zapowiedział utworzenie w stolicy strefy kibica z okazji finałowego spotkania. Zaniepokojenie tym faktem wyraził jednak francuski minister, który wolałby, aby takiego wydarzenia nie organizować w mieście ze względów bezpieczeństwa.

Zamieszki w Paryżu. Tak kibice "świętowali" awans PSG do finału Teresa Suarez EPA

Zamieszki w Paryżu. Tak kibice "świętowali" awans PSG do finału Teresa Suarez EPA

PSG awansowało do finału Ligi Mistrzów RONALD WITTEK EPA

FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO