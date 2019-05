Świat (futbolu) u stóp Messiego. Balotelli: Nie porównujcie go nawet z "7" z Juventusu

Po tym jak Leo Messi poprowadził Barcelonę do wysokiego zwycięstwa z Liverpoolem (3-0), otwierając autostradę do madryckiego finału Ligi Mistrzów, komentarze wielu innych piłkarzy są jednoznaczne: Argentyńczyk przerasta wszystkich o głowę. Najmocniej uderzył jednak Mario Balotelli, a najbardziej obrazowo – Gary Lineker.

Przez ostatnie trzy lata i po trzech kolejnych zwycięstwach w Lidze Mistrzów w europejskiej piłce panował Cristiano Ronaldo. Teraz Messi jest jednak na najlepszej drodze, aby wrócić na tron. Szczególnie po tym, jak niemal w pojedynkę rozstrzygnął losy pierwszego meczu z Liverpoolem. Dlatego porównania z Portugalczykiem znowu musiały się pojawić.

Najwięcej szumu wywołał Mario Balotelli. Włoch, grający w Marsylii nie pierwszy raz zwraca uwagę ostrością wypowiedzi, tym razem też nie gryzł się język. "Leo Messi to fenomen. Dla dobra futbolu, proszę, nie porównujcie go już więcej z "7" z Juventusu" - napisał na Instagramie. Odniesienie do portugalskiego lidera "Starej Damy", który miał w tym roku poprowadzić zespół z Turynu do upragnionego zwycięstwa w Lidze Mistrzów jest jednoznaczne. "Messi jest człowiekiem z innej planety" - dodaje "Balo".

Zdjęcie Leo Messi. Nawet Mario Balotelli mówi o nim: To fenomen / Getty Images

Coraz więcej pojawia się jednak opinii, że argentyński rozgrywający to również najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej. "Nikt mnie nie przekona, że ktoś był od niego lepszy" - napisał na Twitterze po kolejnym wyczynie Messiego Cesc Fabregas, jego kolega z Barcelony, gdzie grali wspólnie przez trzy lata.

W podobnym duchu wypowiedział się Gary Lineker, słynący z obrazowych tweetów. "WOW. Właśnie tak - wow. Messi strzelił gola numer 600 po uderzeniu z rzutu wolnego, najładniejszym, jakiego będziecie mogli zobaczyć w życiu. Ten mały geniusz stawia kolejne wyzwania logice" - napisał angielski ekspert, były znakomity napastnik i wielokrotny kat Polaków, dodając do tego wpisu charakterystyczne oznaczenia. Mianowicie - dwie kozy (z ang. goat), co jest tłumaczone jako skrót od "greatest of all time" (największy w historii).

Co znamienne, napisał to człowiek, który z bliska widział, jak Diego Maradona zdobywał w 1986 roku historyczną bramkę na mundialu w Meksyku, dając Argentynie niemal w pojedynkę tytuł mistrza świata.

RP

